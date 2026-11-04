ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 14:55

Bellingham, jugador más joven de la historia en alcanzar 60 partidos de 'Champions'

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- El inglés Jude Bellingham, con su titularidad en la visita del Real Madrid al AEK de Atenas, se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 60 partidos disputados en la Liga de Campeones, con tan solo 23 años y 128 días.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El anterior récord estaba en posesión del también jugador del Real Madrid Iker Casillas. El guardameta madrileño llegó a esa cifra con 23 años y 167 días, cerca de 40 días mayor que Bellingham.

El mediapunta inglés debutó en la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund cuando tenía apenas 17 años, en el curso 2020/2021. Entonces, se convirtió en el inglés más joven de la historia en marcar un gol en la máxima competición europea, con 17 años y 289 días, en una derrota del equipo alemán por 1-2 frente al Manchester City.

En la temporada siguiente, la 2021/2022, se convirtió en el jugador más joven de la historia en ser titular en diez partidos de la 'Champions', con 18 años y 91 días. Desde entonces, primero con el Borussia y después con el Real Madrid, ha tenido protagonismo en todas las ediciones de la Liga de Campeones, viendo puerta al menos una vez cada año.

En total, Bellingham suma 15 goles y 13 asistencias en este torneo. Con 60 partidos de 'Champions', eso sí, todavía está lejos de los jugadores que acumulan más encuentros en la competición. La barrera para entrar en el top 100 de esa tabla se sitúa en 87 participaciones.

Iker Casillas, que hasta este miércoles ostentaba el récord, llegó a disputar 177 choques a lo largo de su carrera entre el Real Madrid (150) y el Oporto (27). El primer puesto de esa clasificación lo ocupa Cristiano Ronaldo, con 183 entre Manchester United (59), Real Madrid (101) y Juventus (23). Bellingham, el más joven en llegar a 60, tiene tiempo para alcanzarlos.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar