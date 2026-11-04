Bordalás: "El Brighton tiene plantilla para hacer tres onces"

"Estamos ante un reto muy difícil. Pero afrontamos el partido con mucha ilusión. Nos costó muchísimo la temporada pasada estar en Conference y tenemos que intentar sumar puntos, solo tenemos uno y hay que intentar la victoria", declaró en rueda de prensa.

El técnico azulón destacó el excelente momento del conjunto inglés, tercero en la Premier League y que viene de imponerse al Manchester City a domicilio, y subrayó la diferencia de recursos entre ambos equipos.

"El Brighton tiene una plantilla muy amplia. Tiene para hacer tres onces. No dos, tres. Lo viene demostrando desde el principio del campeonato y de un nivel muy similar", afirmó.

"Vienen de ganarle al City en su casa. Un equipo muy intenso con una plantilla increíble. Estamos ante un reto muy difícil. Pero afrontamos el partido con mucha ilusión. Nos costó muchísimo la temporada pasada estar en Conference y tenemos que intentar sumar puntos, solo tenemos uno y hay que intentar la victoria", agregó.

También reconoció que las bajas han condicionado al Getafe desde el comienzo de la temporada y dejó en el aire la presencia de Zaid Romero, que este miércoles volvió a entrenarse con sus compañeros después de superar una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo.

"Vamos a ver finalmente si podemos contar con él. Desde comienzos del campeonato estamos teniendo bajas muy importantes. Lógicamente la de Zaid, la de Uche, que es muy importante. Pero no debe ser una excusa", explicó.

Respecto a las rotaciones, el entrenador avanzó que realizará los cambios que le permita su plantilla, con la intención de presentar un equipo competitivo frente al Brighton y sin perder de vista el siguiente compromiso liguero contra el Villarreal.

Preguntado por su situación personal después de atravesar un mal momento tras perder frente al Lugano (2-5), dejó claro que su estado anímico no es importante: "No me preocupa mi estado, me preocupa el de los chicos y el equipo. Me preocupa más el equipo que yo. Yo soy el entrenador, pero los protagonistas son los jugadores y todos trabajamos para ello".

Asimismo, se refirió a la victoria frente al Sevilla de la pasada jornada (3-1), que permitió al Getafe recuperar confianza después de una racha de resultados adversos. A su juicio, ese triunfo resultó especialmente importante para que los jugadores comprobaran que son capaces de superar a rivales de entidad.

"Nos ha venido muy bien. Sobre todo a nivel anímico, a los jugadores para ganar en confianza. Que se den cuenta de que son capaces", señaló.

Bordalás incidió en que el Getafe deberá igualar la intensidad del Brighton y corregir sus problemas defensivos en las acciones a balón parado, una circunstancia que le penalizó en sus últimos encuentros frente al Lebrijana y el Sevilla: "Es una de nuestras asignaturas pendientes. Tenemos que corregirlo lo antes posible", admitió Bordalás, que recordó que su equipo estaba siendo superior al Sevilla hasta que encajó el primer gol.

Por último, reclamó el apoyo de la afición en una cita que considera especial para el club y para sus futbolistas, después del esfuerzo realizado la pasada temporada para conseguir la clasificación europea: "Necesitamos que en el Coliseum haya un ambiente de Europa y que le podamos dar una alegría a la afición", concluyó.