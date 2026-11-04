Diomande (Real Madrid) y Abdelkarim (Barça), candidatos a mejor joven africano del año

El organismo ha dado a conocer este miércoles el listado de los aspirantes al galardón, entre los que también están el argelino Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), el camerunés Christian Kofane (Bayer Leverkusen), el marfileño Christ Inao (Fiorentina), el ghanés Caleb Virenkyi (Coventry), el maliense Ismael Kamissoko (Academia Etoiles du Mandé), los marroquíes Abdellah Ouazane (Ajax) y Ayoub Bouaddi (Manchester City) y el senegalés Ibrahim Nbaye (Aston Villa).
Entre los candidatos en otras categorías anunciados los días pasados figuran las marroquíes Hanane Ait El Haj (Alavés) a mejor jugadora y Kautar Azfar (Barcelona) a mejor joven.
La gala de la CAF se celebrará el lunes 7 de diciembre en Lagos (Nigeria).