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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 10:00

El Celta, contra su necesidad y el gran momento de forma del Royale Union SG

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Vigo/Bruselas, 3 nov (EFE).- El Celta encara este jueves un duelo decisivo ante el Royale Union SG, uno de los equipos que se mantiene invicto en la fase de grupos de la Liga Europa, que no pierde un partido desde que fuera derrotado por el Bodo Glimt noruego en la prórroga del partido de vuelta de la fase de clasificación de la Liga de Campeones, y que llega a Balaídos con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto celeste.

Por EFE
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No hay margen de error para el Celta, pese a que ganó su último partido europeo ante el Celtic (1-2). Un tropiezo ante el equipo belga lo dejaría al borde de la eliminación, antes de recibir al Bournemouth y visitar al Marsella.

El Royale Union SG, que comparte propiedad con el Brighton inglés, marcha segundo en la Jupiler Pro League, a un punto del líder, del Brujas. En diez jornadas disputadas ha firmado ocho victorias y dos empates. Su líder, como pasa un poco en Vigo, luce en el banquillo.

Claudio Giráldez y David Hubert, de 38 años, son indispensables para entender a sus equipos. El gallego ha devuelto al Celta a una competición continental, y el belga ha situado al Royale Union a la altura de Brujas y Anderlecht, al que dirigió entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.

Tras la debacle de Vallecas, de donde Hugo González salió con molestias en la zona del abductor, el técnico celeste volverá a agitar su once, al que regresará Marcos Alonso y en el que Williot Swedberg podría formar en la línea de ataque junto a Hugo Álvarez y Jutglà.

La Union Saint-Gilloise llega al duelo con el Celta de Vigo en un excelente momento de forma. El conjunto de Bruselas encadena cuatro victorias, sigue invicto en la Liga Europa y ocupa la segunda posición del campeonato belga, a un punto del Brujas.

El equipo dirigido por David Hubert tampoco conoce la derrota en la liga nacional, en la que suma ocho victorias y dos empates en diez jornadas, con 29 goles a favor y apenas siete en contra.

En Europa ha sumado siete de los nueve puntos posibles tras imponerse por 0-3 al Viktoria Pilsen, empatar 1-1 con la Real Sociedad en Lovaina, pues su estadio Joseph Marien no cumple los requisitos de la UEFA, y golear por 4-0 al Hapoel Beer Sheva israelí, en un encuentro disputado a puerta cerrada en Düsseldorf (Alemania).

En sus cuatro últimos compromisos oficiales, el Union ha marcado catorce goles y encajado únicamente tres, aunque uno de esos encuentros fue ante el modesto Nijlen, de cuarta división, al que derrotó por 3-0 en la Copa de Bélgica.

El sábado pasado, los de Bruselas se impusieron por 1-2 al Beveren, con tantos del belga Louis Patris y del brasileño Guilherme Smith, pese a jugar con diez desde el minuto 53 por la expulsión de Dylan Aquino.

Una semana antes habían protagonizado una espectacular remontada ante el Cercle Brujas, que llegó a adelantarse por 0-2 antes de acabar derrotado por 5-2.

El principal contratiempo para Hubert son las bajas. El defensa argentino Kevin Mac Allister continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado, mientras que el delantero Mateo Biondic ha sido operado de una lesión de tobillo y permanecerá varios meses apartado de los terrenos de juego.

También arrastran problemas físicos el defensa checo Ondrej Kricfalusi, el centrocampista Rob Schoofs y el atacante Ilan Hurtevent, cuya disponibilidad está pendiente de confirmación.

En cambio, el conjunto belga, que habitualmente juega con tres centrales y carrileros ofensivos, ha recuperado recientemente al delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez, al defensa inglés Ross Sykes y al centrocampista argelino Adem Zorgane, que participaron en la victoria del pasado sábado.

En ataque destacan el austríaco Raul Florucz, máximo goleador con nueve tantos esta temporada, y el sudafricano Relebohile Mofokeng, con cuatro dianas. Ambos han ganado protagonismo en las últimas semanas y deberán asumir buena parte de la responsabilidad ofensiva ante la ausencia de Biondic.

Celta: Radu, Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Pablo Durán, Hugo Álvarez y Jutglà.

Royale Union SG: Koffi; Chibani, Sylla, Havenaar; Patris, Van de Perre, Zeneli, Guilherme Smith; Olaru; Florucz y Mofokeng.

Árbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaiyán).

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