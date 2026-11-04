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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 22:50

El mundialista uruguayo Brian Rodríguez sufre lesión y no jugará contra los Pumas UNAM

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México, 4 nov (EFE).- El mundialista uruguayo Brian Rodríguez, una de las principales figuras del ataque del América, sufrió una lesión muscular y estará ausente el próximo sábado en el partido de su equipo ante los Pumas UNAM en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Por EFE
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La directiva de las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada, que lideran el campeonato, confirmaron este miércoles que la dolencia del atacante de 26 años es en el bíceps femoral izquierdo y su recuperación transcurrirá de acuerdo con la evolución de la molestia.

Rodríguez ha mantenido un elevado rendimiento desde su llegada al América en el año 2022; en el Apertura suma cinco goles y tres asistencias, además de ser uno de los líderes en la cancha y en los vestuarios.

Aunque la baja es sensible, Almada podrá formar una alineación de elevado nivel para enfrentar a los Pumas UNAM, con el que los azulcremas tienen una añeja rivalidad.

El duelo será de los más esperados de la penúltima etapa de la fase regular del Apertura. América es líder, pero está obligado a ganar para no ceder el primer lugar ante Guadalajara y Cruz Azul, que tienen la misma cantidad de puntos; Pumas es décimo de la tabla.

A día de hoy están en zona de acceso a la fase de los ocho mejores América, Guadalajara, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Tijuana, León y Santos Laguna.

Además del Pumas UNAM-América, en la decimosexta y penúltima fecha habrá otros partidos rodeados de expectativas, como el Atlas-Pachuca, el Tigres UANL-Cruz Azul, el Toluca-Monterrey, y el León Guadalajara.

En el Atlas-Pachuca, el delantero Salomón Rondón, líder de los goleadores, buscará mantener su gran paso ofensivo ante un guardameta de primer nivel, el mundialista colombiano Camilo Vargas.

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