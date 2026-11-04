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ABC en el Este
04 de noviembre de 2026 - 21:29

Rescatan a 64 ciudadanos chinos que habrían sido sometidos a explotación laboral

Edificio de varias plantas iluminado por la noche, con luz visible a través de las ventanas y una entrada con toldo verde.
El procedimiento fue realizado este miércoles en un edificio de Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

Un operativo fiscal y policial permitió rescatar a 64 ciudadanos chinos que permanecían encerrados en un edificio de Ciudad del Este, donde presuntamente eran sometidos a condiciones de explotación laboral.

Por ABC Color

El operativo denominado “Dragón de Jade”, fue ejecutado en la tarde de este miércoles sobre la avenida América del Área 4 de esta capital departamental.

El allanamiento encabezó la agente fiscal Vivian Andrea Coronel, con acompañamiento de efectivos policiales del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional.

Durante el procedimiento, fue detenido Diego Nemecio Espinoza Paredes, quien sería el encargado del establecimiento.

Vivían hacinados y no podían salir del edificio

La fiscal Vivian Coronel explicó que la intervención se originó a partir de una denuncia recibida en el Ministerio Público hace cinco o seis días.

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Según datos, los orientales no tenían posibilidades de salir del edificio, debido a que las ventanas y otras aberturas estaban cerradas con estructuras de hierro.

Dos personas en una cocina, una detrás de una puerta, con utensilios y frascos sobre la mesa, decoraciones sencillas en ambiente anaranjado.
Los chinos vivían en condiciones precarias en el edificio.

La representante del Ministerio Público describió un escenario de hacinamiento, donde cinco y siete personas compartían habitaciones pequeñas. En esos espacios cocinaban, dormían y desarrollaban prácticamente todas sus actividades.

Agregó que la principal hipótesis inicial apunta a la trata de personas con fines de explotación laboral, sin descartar que las mujeres también hayan sido sometidas a explotación sexual.

Posibles actividades ilícitas por internet

Durante el allanamiento fueron incautados teléfonos celulares, varias computadoras de escritorio, notebooks y dispositivos de almacenamiento de datos.

Los equipos informáticos quedaron bajo análisis de técnicos del Departamento de Cibercrimen, con el objetivo de determinar qué actividades se realizaban desde el inmueble.

El comisario principal Carlos Duré explicó que las pesquisas previas permitieron detectar movimientos inusuales en el lugar, además de un aparente esquema de encierro.

Según detalló, los movimientos se concentraban principalmente durante la noche, con actividad a partir de las 23:00, situación que llamó la atención de los investigadores y reforzó las sospechas que motivaron la solicitud de allanamiento.

Duré indicó que, de acuerdo con antecedentes de casos similares, los chinos habrían sido captados para realizar actividades ilícitas en plataformas digitales.

No obstante, aclaró que todavía no se puede determinar qué actividades se desarrollaban en el edificio, ya que las computadoras fueron encontradas apagadas y necesitan ser sometidas a pericias técnicas.

La agente fiscal mencionó que solicitarán informes con la Dirección Nacional de Migraciones para determinar la situación migratoria de los extranjeros y establecer si existen indicios de utilización de documentación falsa.

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