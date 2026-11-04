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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 15:25

El paraguayo Hugo Cuenca recibe el alta médica en Celta

Hugo Francisco Cuenca Martínez, mediocampista ofensivo del Celta de Vigo, España.
Hugo Francisco Cuenca Martínez, mediocampista ofensivo del Celta de Vigo, España.Instagram

El paraguayo Hugo Cuenca recibió este miércoles el alta médica tras superar la lesión que había sufrido en el aductor de la pierna derecha, informó el Celta.

Por ABC Color
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La recuperación del mediocampista ofensivo Hugo Cuenca, que no pudo disputar el último partido liguero contra el Córdoba, es una gran noticia para el técnico Fredi Álvarez, que en la ultima jornada ha tenido que recurrir al equipo juvenil para completar la convocatoria debido a la plaga de lesiones que sufre el filial celeste.

Lea más: Rafa Nadal entrará a la directiva del Real Madrid

A las bajas de Anxo Rodríguez, Alexis Olmedo, Bernard Somuah y Anthony Khayat se ha sumado esta semana la del defensa Pablo Gavián, quien se perderá lo que resta de temporada tras confirmarse que ante el Córdoba sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Cuenca, de 21 años, surgido en el Deportivo Capiatá, militó en Milan, Genoa, Burgos y ahora defiende los colores del Celta.

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