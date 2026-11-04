El paraguayo Hugo Cuenca recibe el alta médica en Celta

La recuperación del mediocampista ofensivo Hugo Cuenca, que no pudo disputar el último partido liguero contra el Córdoba, es una gran noticia para el técnico Fredi Álvarez, que en la ultima jornada ha tenido que recurrir al equipo juvenil para completar la convocatoria debido a la plaga de lesiones que sufre el filial celeste.

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A las bajas de Anxo Rodríguez, Alexis Olmedo, Bernard Somuah y Anthony Khayat se ha sumado esta semana la del defensa Pablo Gavián, quien se perderá lo que resta de temporada tras confirmarse que ante el Córdoba sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Cuenca, de 21 años, surgido en el Deportivo Capiatá, militó en Milan, Genoa, Burgos y ahora defiende los colores del Celta.