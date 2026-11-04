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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 14:54

Rafa Nadal entrará a la directiva del Real Madrid

Rafael Nadal (40 años, centro) integrará la directiva del Real Madrid.
Rafael Nadal (40 años, centro) integrará la directiva del Real Madrid.125851+0000 OSCAR DEL POZO

El Real Madrid anunció este miércoles que el extenista Rafael Nadal, reconocido hincha merengue, entrará a formar parte de la dirección del club blanco.

Por ABC Color
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La candidatura de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva será propuesta a la Asamblea General de Socios que se celebrará el 21 de noviembre, que tiene que aprobarla, informó este miércoles el Real Madrid en un comunicado.

Lea más: Solicitan 22 años de cárcel para exfutbolista chileno por delitos sexuales

El ganador de 22 Grand Slams es un reconocido hincha merengue y socio de honor del Real Madrid desde 2011.

“Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”, afirma el club blanco en su nota.

“Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid”, afirmó Rafa Nadal en un mensaje en sus redes sociales.

“He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, añadió en su cuenta de X con una foto de pequeño vestido con los colores del Real Madrid y otra saludando en el Bernabéu. Leyenda del tenis, Nadal es el único tenista en haber logrado 14 Roland Garros.

El Real Madrid destaca que, más allá de sus éxitos, Nadal es “un ejemplo” de talento, humildad, espíritu de superación permanente y respeto a rivales y compañeros.

“Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo”, concluye el Real Madrid.

El tenista español, sobrino del exjugador del Barcelona Miguel Ángel Nadal, nunca ha escondido su fervor por el equipo blanco.

“Era madridista desde pequeño. Logré ponerle una camiseta del Barça y no puso muy buena cara. Me di cuenta de que era una batalla perdida”, afirmó Miguel Ángel Nadal en una entrevista con el diario AS en 2024.

Un año antes, el propio Rafa Nadal aseguró que no le disgustaría ser presidente del Real Madrid algún día, pero que debía estar preparado.

“Creo que sí me gustaría, pero primero de todo, muchas cosas, a día de hoy tenemos el mejor presidente posible (Florentino Pérez), después la vida da muchas vueltas y después hay que saber si uno está capacitado para hacer según qué cosas”, respondió en una entrevista con Movistar+.

“Yo soy bastante realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no”, añadió entonces Nadal.

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