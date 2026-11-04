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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 09:10

El Real Madrid convoca Asamblea General de Socios Representantes para el 21 de noviembre

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Madrid, 4 nov (EFE).- El Real Madrid celebrará sus Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes el próximo 21 de noviembre, según aprobó este miércoles la Junta Directiva del club blanco.

Por EFE
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Están convocados a las Asambleas los socios representantes del período comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028. Se celebrarán de forma telemática y presencial en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid.

En el orden del día de la Asamblea General Ordinaria, se contempla el informe del presidente, que presentará Florentino Pérez, la aprobación de la memoria presupuestaria del club de la temporada 2025/2026 y la aprobación del presupuesto del ejercicio 2026/2027, y la propuesta de cuotas sociales para el curso 2027/2028.

La propuesta de la Junta Directiva para esas cuotas incluye la exención para menores de 11 años, 53,66 euros para los niños de entre 11 y 14 años, 78,33 euros para la tarifa reducida, 156,79 euros para la tarifa de adultos y la exención para socios de más de 50 años de antigüedad.

En la Asamblea General Extraordinaria, en cambio, se presenta solo un punto en el orden del día: la propuesta de la Junta Directiva de ratificar el nombramiento del tenista Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva.

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