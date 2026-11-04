ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 17:21

El Real Madrid vuelve a necesitar una remontada europea

Con Federico Valverde a la cabeza, los futbolistas del Real Madrid festejan la victoria en Grecia.
Con Federico Valverde a la cabeza, los futbolistas del Real Madrid festejan la victoria en Grecia.GEORGIA PANAGOPOULOU

El Real Madrid cosechó un triunfo por 3-2 en su visita al AEK de Atenas de la cuarta ronda de la Liga de Campeones de Europa.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un partido en el que el Real Madrid, dirigido técnicamente por José Mourinho, fue de menos a más y que terminó con un tanto del uruguayo Federico Valverde sobre la bocina para la victoria por 3-2.

Lea más: El paraguayo Hugo Cuenca recibe el alta médica en Celta

El AEK golpeó primero, con un gol de Koita en el minuto 12. El Madrid despertó y Bellingham hizo el tanto del empate con un sutil taconazo. En la segunda mitad, el equipo griego volvió a ponerse por delante, pero empataron después los merengues con un gol de Mbappé.

Finalmente, el uruguayo le dio los tres puntos a los suyos, que siguen contando todos sus encuentros de Champions por victorias.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Marco Aurelio González presenta renuncia al BCP
Ver más

Te puede interesar