El Real Madrid vuelve a necesitar una remontada europea

Un partido en el que el Real Madrid, dirigido técnicamente por José Mourinho, fue de menos a más y que terminó con un tanto del uruguayo Federico Valverde sobre la bocina para la victoria por 3-2.

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El AEK golpeó primero, con un gol de Koita en el minuto 12. El Madrid despertó y Bellingham hizo el tanto del empate con un sutil taconazo. En la segunda mitad, el equipo griego volvió a ponerse por delante, pero empataron después los merengues con un gol de Mbappé.

Finalmente, el uruguayo le dio los tres puntos a los suyos, que siguen contando todos sus encuentros de Champions por victorias.