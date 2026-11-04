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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 06:05

Emre Belozoglu, exjugador del Atleti, nuevo entrenador del Fenerbahce

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Ankara, 4 nov (EFE).- El Fenerbahçe de Estambul ha nombrado como nuevo técnico al exinternacional turco y antiguo centrocampista de clubes como el Atlético de Madrid, Emre Belozoglu, en sustitución de Ismail Kartal, que dimitió la semana pasada ante los malos resultados del equipo en la liga nacional y la Champions.

Por EFE
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"Emre Belozoglu, que ha formado parte de esta gran comunidad tanto en el terreno de juego como jugador así como en los banquillos de entrenador, asume ahora el cargo de primer entrenador del Fenerbahçe, trabajando por el éxito de la camiseta amarilla y azul marino. ¡Bienvenido a casa, Emre Belozoglu¡", ha anunciado el equipo turco.

El exjugador, de 46 años, inició su carrera en el Galatasaray y luego militó en el Inter de Milán y el Newcastle United, antes de regresar en 2008 a Turquía como jugador del Fenerbahce.

Tras una breve estancia en el Atlético de Madrid, regresó al equipo turco durante dos temporadas. Luego, pasó por Basaksehir antes de regresar al Fenerbahce, equipo en el que se despidió como jugador profesional en 2020.

Fue también en este equipo donde inició su carrera como técnico, que le ha llevado por varios equipos turcos, el último el Kasimpasa, que ha abandonado ahora para regresar al Fenerbahce

Vistió la camiseta de la selección turca en 101 ocasiones, en las que anotó nueve goles.

Su primer desafío como nuevo técnico del Fenerbahce es el cruce de Liga de Campeones de este miércoles ante el Liverpool.

El equipo de Estambul es actualmente sexto en la liga turca, a nueve puntos del Galatasaray. En la Champions acumula dos empates y una derrota.

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