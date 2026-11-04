Getafe-Brighton, dos realidades separadas por 180 millones

La diferencia, de casi 181 millones, aparece al comparar las últimas cifras disponibles de ambos clubes correspondientes a un mismo ejercicio. El informe 'Football Money League 2026', elaborado por Deloitte, sitúa al Brighton en el puesto 23 de los equipos europeos con mayores ingresos. El Getafe, por su parte, elevó su facturación hasta los 58,9 millones en 2025-2026, temporada de la que todavía no se conocen las cuentas del conjunto inglés. Ambos se enfrentarán este jueves en la Liga Conferencia separados por un abismo económico.

La televisión explica buena parte de esa distancia. El Getafe obtuvo unos 46 millones de euros por derechos audiovisuales durante el ejercicio 2024-2025, una cantidad que representó cerca del 80 % de su facturación. El Brighton, beneficiado por el reparto de la Premier League, recibió unos 150 millones de libras por ese mismo concepto. Esa suma supera ampliamente todos los ingresos anuales del conjunto azulón.

El contraste también refleja la desigualdad económica entre ambos campeonatos. La Premier League dispone de contratos audiovisuales mucho más lucrativos que permiten a sus participantes manejar cifras inalcanzables para buena parte de los equipos españoles. El Getafe, pese a su séptima posición en la última Liga, pertenece al grupo de clubes con menos recursos económicos de Primera División.

La diferencia también se trasladó al mercado de fichajes del pasado verano. Según los datos de Transfermarkt, el Brighton invirtió 180,1 millones de euros en incorporaciones, más de nueve veces los 19,5 millones desembolsados por el Getafe. Sólo el fichaje del defensa croata Luka Vuskovic, por 54 millones, costó casi el triple de lo que el conjunto madrileño destinó a reforzar toda su plantilla.

El Brighton también pagó 28 millones por Zadok Yohanna, 23,2 por Pascal Struijk y 22 por el español Chema Andrés. El Getafe, en cambio, concentró buena parte de su inversión en ejercer las opciones de compra de futbolistas que ya tenía cedidos, como Martín Satriano (6,5 millones), Zaid Romero (5) y Mario Martín (3,5), y completó su plantilla con jugadores libres y préstamos.

Las limitaciones económicas del Getafe también se reflejaron en las dificultades para inscribir futbolistas por las restricciones del límite de coste de plantilla de LaLiga. La llegada de Dani Carvajal, incorporado libre tras finalizar su contrato con el Real Madrid, exigió un aval personal del presidente, Ángel Torres, para superar los obstáculos del control económico.

"Somos un club modesto, tenemos tres lesiones de larga duración y eso en un equipo pequeño como el Getafe te vuelve loco. Nos metemos en Europa, derribamos el estadio, es de locos", lamentó Torres el pasado octubre, cuando reconoció las dificultades para reforzar una plantilla obligada a competir en tres torneos.

Las consecuencias deportivas de esas limitaciones también encontraron eco en José Bordalás. Tras la derrota por 2-5 frente al Lugano en la Liga Conferencia, el entrenador denunció una "plantilla descompensada" y advirtió de que el equipo "no da para tres competiciones", una crítica que evidenció la tensión entre las exigencias del calendario y los recursos disponibles.

Las diferencias también aparecen en las ventas. El Brighton ingresó 192,15 millones de euros, principalmente por los traspasos de Carlos Baleba al Manchester United (75,9 millones) y Jan Paul van Hecke al Tottenham (60), y cerró el mercado con un saldo positivo de 12,05 millones. El Getafe recaudó 14,1 millones, fundamentalmente por las salidas de Mauro Arambarri (6,1) y Luis Milla (6), y registró un balance negativo de 5,4 millones.

La distancia se refleja igualmente en la valoración de las plantillas. Transfermarkt estima en 700 millones de euros el valor de mercado de los futbolistas del Brighton, frente a los 98,9 millones del Getafe. Una diferencia de más de 600 millones que, aunque responde a estimaciones y no a precios reales de venta, permite dimensionar la desigualdad entre los dos equipos.

Séptimo contra octavo, apenas un puesto de diferencia en sus respectivas ligas. Pero mientras el Brighton puede pagar 54 millones de euros por un solo futbolista, el Getafe necesita el aval personal de su presidente para inscribir a otro que llega libre. Son dos maneras de competir en Europa que delatan la abismal diferencia económica de dos equipos que terminaron casi en las mismas posiciones la temporada pasada.