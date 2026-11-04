Giráldez cita a Ángel Arcos y Milla para el duelo europeo con el Unión Saint-Gilloise

Además, el entrenador del Celta ha incluido en la convocatoria al atacante Hugo González, a quien no ve para ser titular frente al conjunto belga pero sí para salir desde el banquillo tras superar las molestias en el aductor que sufrió el pasado sábado en Vallecas.

Los que no llegan al partido de mañana son Borja Iglesias y Álvaro Núñez, que siguen con trabajo individual. El internacional español se recupera de una rotura en el sóleo de la pierna izquierda y el extremo derecho de una rotura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda.

El central internacional sueco Carl Starlfet, que se lesionó el pasado 2 de octubre en el partido que enfrentó a su selección con Bosnia, también es baja por una rotura fibrilar miotendinosa del semimembranoso.