Hugo Álvarez: "Todos los partidos tienen que ser finales para nosotros"

“Todos los partidos tienen que ser finales para nosotros, tenemos que dar nuestro cien por cien en cada partido y a partir de ahí ya se verá si podemos entrar en un top o en otro. Nuestra intención es pasar, ganar partidos y mejorar como equipo”, manifestó en rueda de prensa.

El extremo, además, cree que el duelo europeo le viene bien para superar el mazazo que supuso caer por 3-0 ante el Rayo en el último partido de Liga.

“No podemos dejarlo pasar y olvidarlo, hay que darle la importancia que tiene y trabajar para que no vuelva a suceder. No nos salieron las cosas como queríamos, pero creo que se decidió por pequeños detalles. No estuvimos finos de cara a portería y si llegamos a poder meter una de esas igual el partido cambiaría”, afirmó.

En Vallecas, por segunda vez en lo que va de temporada, el Celta terminó el partido sin realizar un solo disparo entre los tres palos. El equipo celeste es el cuarto de toda la competición que menos goles marca con diez tantos, un registro que solo empeoran Getafe, Valencia y Málaga.

“La clave pasa por estar más tranquilos dentro del área rival y decidir mejor. Sabemos que si el equipo está bien vamos a generar mucho. Eso llega después de muchas acciones bien hechas, por eso necesitamos tener calma y confiar porque arriba tenemos gente muy buena y muy capacitada para hacer gol”, concluyó.