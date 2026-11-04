Jose Mourinho: "Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable"

"Vinícius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo. A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido serio, y Vinícius en esa línea ha cumplido muy bien", añadió.

Además, el portugués reconoció que hasta ahora ha tenido que usar "80 % con la [mano] derecha y 20 % con la izquierda, más o menos", para guiar al jugador. Explicó el cambio por Brahim por las circunstancias de partido: "La gente que entra da una gran contribución, este lado izquierdo Carreras-Brahim ha tenido importancia en el partido, ese cambio por Cucurella con amarilla y Vinícius cansado. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de esta calidad con jugadores de esta calidad".

Volvió a hacer referencia a las dificultades del calendario: "Se tiene que pensar en Valencia, sacar a Diomande y no a Vinícius, sacar a Bernardo y no a Camavinga, porque Tchouaméni jugará en Valencia, obviamente he pensado en el partido que tenemos el sábado".

"Cambiamos cinco jugadores del domingo a hoy, y de hoy al sábado obviamente vamos a cambiar cuatro o cinco. Dean [Huijsen], Konaté, Tchouaméni, Arda, cuatro jugadores vamos a cambiar, porque es muy duro hacerlo solo con dos días, partidos fuera, tener que viajar, obviamente que es muy duro. Pero ya está", resumió.

Se enorgulleció de la profundidad de su plantilla: "Me da rabia todos los que no están jugando, porque todos merecen jugar. La prueba es cómo juegan aquellos que normalmente no juegan. Hasta Militao, donde sí hemos arriesgado un poquito de hacerlo jugar de titular después de tanto tiempo, con un inicio más difícil de coger la intensidad y el ritmo de partido, después se ha estabilizado y ha hecho un partido muy bueno".

"Creo que es dramático para un lateral, después de jugar una hora contra alguien de calidad, jugar con Endrick, es verdaderamente complicado. Hay muchos entrenadores que me deben mirar con mucha sana envidia, porque yo, cuando tengo problemas, miro al banquillo y tengo tantas opciones. Tengo una plantilla de muchísima calidad, y mientras ellos quieran trabajar para el equipo, olvidando situaciones personales, disponibles para dar 0 o 90 minutos, la plantilla es muy fuerte", destacó.

Dedicó unas palabras a Jude Bellingham: "Es un jugador único, creo, no hay en el mundo del fútbol hoy un jugador de centro del campo como Jude, completo a todos los niveles. No tengo muchas palabras porque para mí es un jugador absolutamente extraordinario. Cuando un día no hace un gran partido, de abrir la boca, tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada a gol, es un jugador extraordinario. Tengo mucha suerte de tener una plantilla de este nivel".

Antes, en los micrófonos de Movistar Plus+, también había opinado sobre Fede Valverde, que volvió a jugar de centrocampista: "Fede tiene esta capacidad. Cuando juega de lateral derecho, es más complicado. Hoy no le he pedido tirar, lo que le he pedido es que el partido estaba roto, a jugarse con una gran velocidad, y un jugador fresco como Fede, con la capacidad que tiene de comer metros, lo que le he dicho es atacar espacios y llegar a zonas de peligro".