Jose Mourinho: "Te da un 'feeling' fantástico cuando se ganan partidos en el final"

"Obviamente prefiero ganar fácil, como en Santander, 3-0 al descanso, pero te da un 'feeling' fantástico cuando se ganan partidos en el final. Siempre hay la sensación de que es suerte, pero suerte es cuando las cosas pasan con contradicción a la dirección del partido. Este partido, en los últimos minutos, solo nosotros podemos ganar", añadió.

Elogió al AEK, de quien dijo que había jugado "mejor que nunca": "Un equipo que ha jugado mejor que nunca, en todos los partidos que hemos analizado no han llegado ni cerca a esta 'performance'. Jovic, partido extraordinario como referencia, gente con piernas, con intensidad para llegar de atrás. Son ellos los responsables de que no hayamos hecho el partido perfecto".

"Nosotros, dentro de la dificultad, hemos estado siempre en el partido. En los dos momentos críticos hemos sabido reaccionar, tener personalidad, saber ir atrás en el resultado, y el gol en el último minuto, partido roto, dos equipos que querían ganar y gana el equipo con más calidad individual. Tenemos 12 puntos, creo que estamos clasificados, ahora se trata de no jugar 'play-off', de ahorrar dos partidos, porque tenemos tantos. Hay que sacar lo que falta, siete u ocho puntos", apuntó.

También hizo referencia al ambiente en Atenas, ciudad donde el Real Madrid solo ha ganado dos partidos oficiales en su historia: "Ambiente extraordinario, muy parecido con los ambientes turcos que yo conozco. El estadio juega, juega mucho, y por eso los equipos griegos cuando van fuera tienen más dificultades, resultados inferiores. Por eso nos han dado un partido extraordinario".

"Si tengo que elegir a alguien que merece que yo hable de él es el entrenador, porque el equipo ha jugado diferente de lo que habitualmente juega, jugó con Gacinovic en una posición diferente de Varga, han defendido bien, contraatacado bien, tenido agresividad, no han tenido miedo. Si tengo que halagar el trabajo de alguien, el del míster", destacó.

Respecto al penalti en El Sardinero que permitió a Mbappé hacer el primer tanto de la goleada del pasado fin de semana, le restó importancia dentro del contexto del partido: "A mí lo que me parece es que es una situación que no tiene consecuencia en puntos. Es un partido que, si no tenemos ese penalti, ganamos igual de tres, cuatro o cinco. No estamos hablando de un partido donde cosas que pasaron tienen influencia decisiva en el resultado del partido".

"Estamos hablando de un penaltito, el tipo de penalti que para mí el árbitro da el penalti pensando al 100 % que es penalti. Para mí es penalti, pero si lo pitan en contra, no estoy contento, y por ahí podemos ver que es un penaltito. Pero estamos hablando de un partido que no tiene historia. Hay partidos en este campeonato donde penaltis, expulsiones, decisiones tienen un gran impacto en el resultado. Este, impacto cero", reconoció.

Terminó halagando la decisión del club de proponer a Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva: "Chapó al Real Madrid y al gran Rafa Nadal. Creo que él lo quiere, es un gran madridista. Rafa Nadal es Rafa Nadal. Siento un orgullo muy grande de tener a Rafa Nadal con nosotros, y creo que cada madridista pensará exactamente lo mismo. Lo único que espero es que aficionados de otros clubes que aman a Rafa Nadal no dejen de amarlo por que vaya a vestir la camiseta del Real Madrid".