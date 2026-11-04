La brasileña Geyse buscará en el derbi anotar por decimocuarto partido consecutivo

Con 11 victorias, un empate, una derrota y 34 puntos, las Águilas del entrenador Ángel Villacampa suman 60 goles en 13 partidos, en parte por su gran ofensiva encabezadaa por Geyse, y por el bajo nivel de varios equipos, como Necaxa, que ha recibido 53 goles, Puebla (44) y Querétaro (31).

Guadalajara, con la goleadora Alicia Cervantes, saldrá a imponer su juego en su estadio, en un duelo cuyo resultado no moverá al equipo de la segunda plaza.

A falta de una jornada, están clasificados para cuartos de final Monterrey, Tigres UANL, Juárez FC y Toluca, en el grupo A; y América y Tigres, en el B.

La atracción en el cierre de la fase regular será la disputa de los dos últimos boletos para la fase de los ocho mejores, entre San Luis, con 19 unidades; Pumas, con 17; Pachuca, con 16; y Atlas, con 16.

El Pachuca de la goleadora Charlyn Corral, elegida hace ocho días como la mejor delantera del mundo, recibirá al lastimado Puebla, uno de los dos peores equipos del campeonato. De ganar, firmará su clasificación porque San Luis y Pumas UNAM se enfrentarán entre ellos y uno de los dos quedará eliminado.

Con la venezolana Enyer Higuera, que suma 14 goles, siete menos que Geyse, San Luis saldrá a firmar su pase a cuartos, que dejó escapar hace dos días, al caer 1-0 con León. Pumas apostará por el talento de la portuguesa Stephanie Ribeiro, quien aportará clase en el equipo universitario, obligado a ganar para no poner en riesgo su permanencia en el torneo.

Mañana el Tigres UANL visitará al Atlante, Atlas a Necaxa, Toluca a Querétaro y Tijuana a Santos Laguna; y el sábado el Monterrey de la española Lucía García, visitará al Juárez FC y León a Cruz Azul.

- Partidos de la última jornada del Apertura del fútbol femenino de México:

05.11: Atlante-Tigres, Necaxa-Atlas, Querétaro-Toluca y Santos Laguna-Tijuana.

06.11: Pachuca-Puebla, Pumas-San Luis, Cruz Azul-León, Guadalajara-América y Juárez-Monterrey.