Las 5 claves de la victoria del Barcelona contra el Aston Villa (3-0)

Estas fueron las 5 claves de un triunfo que permite al cuadro catalán consolidarse en la parte alta de la clasificación, que lidera el invicto PSG.

La presión tras pérdida es una de las señas de identidad del Barça de Hansi Flick y, ante el conjunto británico, el equipo la elevó a su máxima expresión.

Una presión alta asfixiante, agresiva e intimidatoria que sirvió para encarrilar el partido a los siete minutos, con el 1-0 de Lamine Yamal, y se mantuvo hasta el final.

El propio Lamine Yamal presionó como nunca, junto a los incombustibles Fermín, Gordon y Raphinha para forzar constantes errores e imprecisiones del rival en la salida del balón.

Con su doblete ante los 'villanos', Raphinha ya suma 94 goles con el Barcelona, los mismos que logró su compatriota Ronaldinho y una de las leyendas del 'Dream Team': José Mari Bakero.

Además, también iguala los 23 goles de Lewandowski como azulgrana en la Liga de Campeones y sólo tiene por delante como goleadores históricos de 'Champions' a Luis Suárez y Rivaldo, con 25 tantos cada uno, y al inalcanzable Leo Messi, que anotó 120 dianas en la máxima competición continental.

El '11' del Barça, que ha marcado ya 19 goles de azulgrana esta temporada entre todas las competiciones, también comanda la lista de máximos artilleros de 'Champions' con 4 dianas.

Con Cubarsí y Gerard Martín ganando casi todos sus duelos con los delanteros del Villa y Joan García poniendo el candado a la portería local, el cuadro catalán por fin logró su ansiada 'clean sheet'.

Flick celebró el fin de esa mala racha en rueda de prensa: "Ha sido importante defender todos juntos, como equipo, muy compactos. Hemos estado a muy bien nivel, la defensa ha estado fantástica y Joan García también".

El Barça finiquitó el partido contra el Aston Villa con el 3-0 del minuto 64, lo que permitió a Flick dar algo de descanso a algunos de sus titulares pensando en el duelo liguero del próximo domingo ante el Atleti en el Metropolitano, donde su equipo se juega el liderato de LaLiga EA Sports.

Así, Pedri, Raphinha y Fermín se ahorraron los últimos 20 minutos en el choque de 'Champions'. Y Rodri ya no salió en la segunda parte, aunque en el caso del madrileño fue por unas molestias en el gemelo que le obligaron a ceder su puesto a Bernal al descanso.

"Rodri ha notado alguna molestia y tenemos que esperar a las pruebas de mañana. Aunque también estaba cansado y quise cambiarlo", declaró Flick a la conclusión del encuentro.

Entró en el minuto 70 para reemplazar a Pedri y sumar su partido 300 con azulgrana. Y para inmortalizar la efeméride, se fotografió a la conclusión del partido junto a sus compañeros con un camiseta estampada para la ocasión.

Frenkie de Jong ya es el neerlandés que ha disputado más encuentros con el Barcelona, comandando un podio del que también forman parte Philip Cocu, con 292, y Ronald Koeman, con 264.

El '21' ha empezado a entrar en la rotación tras dejar atrás la rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha que sufrió en el Mundial. "Me encuentro muy bien, estoy fuerte, no me molesta nada y estoy muy motivado", afirmó el centrocampista tras el 3-0 que su equipo le endosó a los 'villanos'.