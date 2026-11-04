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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 09:40

Rodri será baja ante el Atlético de Madrid por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral

Imagen sin descripción

Barcelona (España), 4 nov (EFE).- El centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' será baja en el partido que el Barcelona disputará este domingo ante el Atlético de Madrid por una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna derecha.

Por EFE
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Así lo comunicó este miércoles el club catalán después de las pruebas a la que fue sometido el futbolista madrileño, que fue sustituido en el descanso del encuentro de la Liga de Campeones frente el Aston Villa a causa de molestias físicas.

Fuentes del club azulgrana consultadas por EFE confirmaron que Rodri también se perderá los partidos de la Liga de las Naciones que la selección española disputará la próxima semana ante Chequia e Inglaterra.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dará a conocer este viernes la lista de convocados para los partidos de la quinta y sexta jornadas de la fase de grupos de esta competición.

En su comunicado, el Barcelona señala que el tiempo de recuperación del capitán de la selección española "lo marcará la evolución de la lesión".

La baja de Rodri se suma a las de los defensas Jules Koundé, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen y el centrocampista Dani Olmo, además del delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración.

Desde su llegada este verano procedente del Manchester City, Rodri se ha convertido en un fijo para el técnico barcelonista, Hansi Flick. Ha disputado 14 partidos como titular (10 en LaLiga y 4 en LaLiga de Campeones), siendo el quinto futbolista que más minutos suma (945) de la plantilla azulgrana.

Con su ausencia, el técnico alemán deberá decidir si cuenta con Marc Bernal, como ocurrió anoche ante el Aston Villa, o si por el contrario se decide por Frenkie de Jong, que ya ha empezado a jugar tras una lesión en la rodilla sufrida en el pasado Mundial.

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