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Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2026 - 10:05

Watts: Es un reto y una oportunidad única preparar un partido como el de los Bengals

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Madrid, 4 nov (EFE).- Xavier Watts, profundo de los Atlanta Falcons, opinó que preparar un partido ante los actuales Cincinnati Bengals, a los que se medirán en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo domingo, "es un reto" y una "oportunidad única", e incidió en la calidad de sus dos receptores principales, Ja'Marr Chase y Tee Higgins.

Por EFE
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"Normalmente los equipos tienen un receptor número uno claro, pero ellos tienen dos. Es un reto y una oportunidad única preparar un partido así. Tendremos diferentes ajustes y planes de juego para intentar anular a los dos. Intentaremos buscar diferentes formas de darle coberturas de ayuda, quitarles sus jugadas favoritas y contener sus jugadas explosivas. Son una ofensiva muy explosiva, así que la clave es limitar esas jugadas grandes, buscar robos de balón y sacarles de su ritmo", dijo en rueda de prensa.

Los suyos vienen de una derrota por 16-0 ante los Tampa Bay Buccaneers en un duelo marcado por el mal tiempo: "Fue un partido raro. El clima estaba loco y no ejecutamos bien, no jugamos nada bien. Nos ganaron el terreno, no pudimos parar su juego de carrera y fue lo que fue. Tuvimos que pasar página rápidamente hacia esta semana. Nos hemos quedado con esa espinita clavada, así que saldremos esta semana a demostrar que somos mejores y que hemos corregido los errores del último partido".

Ahora afrontan el choque de Madrid y la semana siguiente la jornada de descanso: "Es un poco raro. La semana pasada el clima; el partido internacional y después tenemos una semana de descanso. Pero eso no importa mucho; uno sale y juega su mejor fútbol sin importar las circunstancias. Cada semana es una semana nueva y tienes que prepararte para ella".

Asimismo, reconoció no seguir mucho el fútbol, aunque sepa lo importante que es en España, y explicó por qué los aficionados deben apoyar a los Falcons: "Creo que es una gran organización en cuanto a los jugadores que tenemos y la gran afición. Además, Atlanta es una ciudad genial. Creo que los Atlanta Falcons tienen muchas ventajas".

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