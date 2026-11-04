Zaid Romero vuelve a ejercitarse con el grupo antes de recibir al Brighton

Romero, lesionado el pasado 10 de octubre durante el partido frente al Barcelona, completó la última sesión preparatoria antes de recibir al conjunto inglés en el Coliseum, donde el Getafe intentará conseguir su primera victoria en la competición europea tras empatar 1-1 con el Universitatea Craiova y perder 2-5 frente al Lugano.

Su entrenador, José Bordalás, no confirmó en rueda de prensa su posible regreso a una convocatoria: "Vamos a ver finalmente si podemos contar con él. Desde comienzos del campeonato estamos teniendo bajas muy importante. Lógicamente la de Zaid, la de Uche, que es muy importante. Pero no debe ser una excusa".

Su regreso supondría una alternativa más para Bordalás en el centro de la defensa, aunque su presencia en la convocatoria dependerá de su evolución y de la decisión del cuerpo técnico. De momento, cuenta con Djené Dakonam, Ives Valou, Saba Sazonov, Sebastián Boselli y Abdel Abqar como dispobibles para jugar en el centro de la defensa.

El entrenador del Getafe continúa sin poder contar con Christantus Uche y Juanmi, ambos lesionados, mientras que Dani Carvajal no está inscrito para la primera fase de la Liga Conferencia. El conjunto madrileño recibirá al Brighton este jueves a las 21:00 horas (20:00 GMT) en el Coliseum.