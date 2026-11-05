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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 16:55

1-1. La Real Sociedad se deja dos puntos importantes en Anoeta ante el Olympique de Lyon

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San Sebastián, 5 nov (EFE).- La Real Sociedad se dejó dos puntos en Anoeta y empató ante el Olympique de Lyon (1-1) en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Europa.

Por EFE
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En el minuto 28, la Real Sociedad se adelantó en el marcador gracias a un gol de Orri Óskarsson. Tras una jugada combinada en campo contrario, el balón se abrió a la banda izquierda para Ander Barrenetxea, quien puso un centro medido al primer palo que el delantero islandés cabeceó picado hacia abajo para batir a Dominik Greif.

Apenas dos minutos después, Mamadou Sarr recuperó una pelota en la medular, conectó con Mikel Oyarzabal, quien armó un rápido zurdazo desde la frontal que se marchó rozando el poste de la meta visitante.

Ya en la segunda mitad, Sergio Gómez puso un centro con el exterior que peinó en el primer palo Oyarzabal, el balón le cayó a Barrenetxea, cuyo remate a bote pronto se marchó desviado por encima del travesaño de Greif.

En el minuto 54, el Olympique de Lyon logró el gol del empate por mediación de Corentin Tolisso, capitán del cuadro galo. El tanto llegó tras un envío en largo de Tessmann hacia el área, donde el centrocampista francés controló con el pecho y definió con la zurda ante la salida de Unai Marrero para colocar el 1-1 en el electrónico.

A la hora de juego, Oyarzabal tuvo en sus botas el segundo tanto txuri-urdin en una rápida transición ofensiva. Óskarsson recibió en el círculo central y abrió a la banda para la carrera de Barrenetxea, quien filtró un pase al desmarque del capitán. Oyarzabal se perfiló hacia la zurda escorándose en el área y sacó un potente disparo que obligó a emplearse a fondo a Greif para despejar el peligro a saque de esquina.

En el minuto 72, Sergio Gómez ejecutó un tiro libre directo desde una posición escorada y muy cercana al área buscando la escuadra derecha de Dominik Greif, pero el cancerbero eslovaco metió una mano salvadora para evitar el tanto txuri-urdin.

En el minuto 84, la Real Sociedad dispuso de una nueva ocasión para volver a tomar ventaja en el marcador por mediación de Job Ochieng. El atacante keniano recibió el esférico en la banda izquierda, siguió por banda y armó un disparo ajustadísimo que no se introdujo en la portería por milímetros.

En la jugada posterior, el cuadro donostiarra armó otro contraataque. Luka Sucic se plantó completamente solo ante Greif, quien sacó un pie de mucho mérito para desbaratar el mano a mano, aunque la acción quedó invalidada posteriormente por fuera de juego del medio realista.

Ya al borde del tiempo de prolongación, Corentin Tolisso conectó un potente testarazo tras un tiro libre lateral que obligó a estirarse a Unai Marrero para palmear el balón por encima del travesaño y despejar a saque de esquina.

1 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr (Jon Martín, min. 46), Sergio Gómez; Yangel Herrera, Gorrotxategi, Oyarzabal; Barrene (Pablo Marín, min. 79), Óskarsson (Sucic, min. 79) y Guedes (Ochieng, min. 66).

1 – Olympique de Lyon: Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Abner Vinicius; Tessman, Bidstrup (Nartey, min. 75), Tolisso; Nakamura (Duranville, min. 67), Boudache (Alejandro Rodriguez, min. 89), Merah (Tagliafico, min. 89).

Goles 1-0, min. 28: Oskarsson. 1-1, min. 54: Tolisso.

Árbitro: Anastasios Papapetrou (Árbitro griego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Guedes (min. 62), Barrenetxea (min. 77) y Yangel Herrera (min. 89) y a los visitantes Boudache (min. 38), Duranville (min. 82) y Greif (min. 87).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Europea, disputado en Anoeta ante 30.878 espectadores. EFE.

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