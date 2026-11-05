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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 09:50

Al Nassr: "Aún queda historia por escribir juntos en tu casa"

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- "Aún queda historia por escribir juntos en tu casa, Al Nassr", aseguró el club saudí en el que milita el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que anunció este jueves su retirada de la selección de su país.

Por EFE
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"No es sólo un capítulo: es historia que has forjado. Eres un icono para todo el mundo, no sólo para Portugal. Portugal está en tu corazón, y tú estás en los corazones del mundo. Una página se ha pasado, pero aún queda historia por escribir juntos en tu casa", señaló la entidad, a la que se incorporó en 2022.

La Liga saudí, por su parte, consideró que "una era llega a su fin. Un legado que perdurará para siempre", en un tuit en el que incluyó tres imágenes del icónico jugador portugués.

El Manchester United, club en el que militó entre 2002 y 2009, felicitó al portugués "por una increíble carrera internacional". "Disfruta de tu retiro", apuntó el club de Old Trafford, que aporta imágenes de Cristiano Ronaldo celebrando con la selección portugués.

El exjugador del United Rio Ferdinand, compañero de Cristiano Ronaldo en el club inglés, afirmó: "¡Felicidades, mi amigo Cristiano. Viniste, viste, conquistaste… 146 goles para tu país, 3 trofeos importantes y sigues poniendo a Portugal en el mapa mundial! ¡Sigue sonriendo!".

"Gracias por todo lo que has hecho por nuestra Nación. Para siempre en la historia de Portugal", afirmó, mientras tanto, el Sporting de Lisboa, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y comenzó a hacerse un nombre internacional.

El Juventus italiano, en el que jugó entre 2018 y 2022, también quiso expresar su reconocimiento hacia el jugador de Madeira: "Felicidades por un increible viaje con Portugal".

La Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPRO) igualmente reconoció al portugués con un mensaje en el que asegura que "durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo ha producido consistentemente momentos inolvidables, ha roto récords y ha escrito su nombre en la historia del fútbol".

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