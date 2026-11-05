Alonso, Emery y Arteta, nominados a mejor entrenador del mes en la Premier League

Los tres técnicos españoles competirán en las votaciones frente a Roberto de Zerbi, del Tottenham Hotspur, Fabian Huerzeler, del Brighton & Hove Albion, y Marco Rose, del Bournemouth.

Alonso logró tres triunfos y una derrota en octubre, siendo el equipo más goleador de la liga, con nueve tantos, mientras que Arteta dirigió tres victorias de los 'Gunners' en tres partidos y ha puesto al equipo líder de la tabla, y Emery ha reconducido el inicio de temporada del Aston Villa con dos victorias y dos empates.

El premio se desvelará la semana que viene.

Además, el galardón a mejor futbolista del mes se lo rifarán Declan Rice y Ezri Konsa, del Arsenal, Bart Verbruggen y Luka Vuskovic, del Brighton, Nico Jackson, del Aston Villa, Jack Rudoni, del Coventry City, Jan Paul Van Hecke, del Tottenham Hotspur, y Evanilson, del Bournemouth.