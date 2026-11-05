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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 15:20

Andrealli, del Como, es la gran novedad en la lista de Perú para el amistoso con Bolivia

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Lima, 5 nov (EFE).- El volante juvenil Francesco Andrealli, de 19 años, que juega en la reserva del Como italiano, es la principal novedad en la convocatoria hecha este jueves por el seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, para el amistoso del 13 de noviembre con Bolivia en Lima.

Por EFE
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El estratega brasileño tenía previsto sumar a Andrealli a la Bicolor desde las fechas FIFA previas y lo coordinó con su equipo para esta, dado que también ha dejado fuera a otros referentes de la selección y a jugadores de la primera división de Perú, próxima a concluir su torneo Clausura.

Destacan las ausencias en la lista de André Carrillo, del Corinthians; Álex Valera y Jairo Concha, de Universitario, así como los defensas Miguel Araujo, de Sporting Cristal; y Renzo Garcés, de Alianza Lima.

En rueda de prensa, Menezes destacó que Andrealli es "un jugador que trabaja de área a área, lo cual es muy necesario para el fútbol", al cual ya había observado en la selección juvenil de Perú por la "estrecha relación" que mantiene con sus directivos.

Respecto a la convocatoria del extremo de Universitario Andy Polo, Menezes opinó que ha vuelto a crecer en su rendimiento, al igual que su equipo, y que necesitaba en la selección a un "carrilero que juega como extremo", para apoyar la posición de dos delanteros en la cancha.

Sobre el llamado del delantero Luis Iberico, de Sporting Cristal, Menezes señaló que puede ser "ese segundo delantero más central. "Necesitamos marcar goles, tenemos que encontrar jugadores que marquen goles", dijo.

El brasileño adelantó que el centrocampista Renato Tapia, que juega en el Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, quiere volver a la selección y que podría ser considerado en la próxima convocatoria de marzo.

Perú, que se encuentra en pleno recambio generacional y en búsqueda de estructurar un equipo para las eliminatorias mundialistas de 2030, enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Desde que Menezes asumió la dirección técnica de la Bicolor a inicios de este año, ha sumado una victoria ante Haití, dos empates y cinco derrotas en sus amistosos.

La lista completa de los 26 convocados es la siguiente:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali-COL), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Defensas: Alfonso Barco (Rijeka-CRO), Erick Noriega (Gremio-BRA), Fabio Gruber (Mainz 05-GER), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague-DIN), Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar).

Centrocampistas: Andy Polo (Universitario) Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Francesco Andrealli (Como-ITA), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (Liga de Quito-ECU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City-EUA) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva-ISR), Bassco Soyer (Gil Vicente-POR), Gianluca Lapadula (Universitario). Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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