Argentina, Brasil, España y Portugal disputan el título de la Finalíssima de fútbol sala

Las dos selecciones sudamericanas se enfrentarán en una de las semifinales y las dos europeas en la otra, en partidos previstos para el viernes en el gimnasio Arena Niterói.

Los vencedores de las semifinales disputarán el título el domingo en el mismo gimnasio y los perdedores jugarán por el tercer puesto del torneo que reúne a los finalistas de las principales competiciones de Europa y Sudamérica.

Brasil acude a la cita en su condición de campeón sudamericano. Además, es el actual campeón mundial tras haberse impuesto precisamente a Argentina por 2-1 tanto en la final de la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024 como en la de la Copa América de Paraguay 2026.

En la final de Uzbekistán, con goles de Ferrão y Rafael, Brasil venció su sexta Copa del Mundo y amplió su récord como la selección con más títulos mundiales (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 y 2023).

Los argentinos, que acuden a la Finalíssima por segunda vez, se clasificaron a la edición de este año como los segundos mejores de Sudamérica.

España y Portugal avanzaron como las dos mejores selecciones de Europa.

España llega a la Finalíssima tras haber alzado su octavo título europeo al vencer a Portugal por 5-3 en la final de la Eurocopa disputada en febrero pasado.

El cierre Antonio Pérez (Barcelona), convocado por Jesús Velasco para la Finalíssima, fue precisamente el héroe del título español como autor de tres de los goles en la final europea.

Portugal garantizó su lugar en la Finalíssima en su condición de subcampeón europeo. La selección portuguesa, además, es el actual campeón de la Finalíssima, ya que se adjudicó el título de la primera edición, disputada en Buenos Aires en 2022 al imponerse en la final a España en los penaltis.

18.30 horas (21.30 GMT): Semifinal España-Portugal.

21.30 horas (0.30 GMT del sábado): Semifinal Brasil-Argentina.

14.30 horas (17.30 GMT): Disputa por el tercer lugar.