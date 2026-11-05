ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 11:40

Cinco declaraciones de apoyo y examen de idoneidad, requisitos para candidatos a la FIFA

Imagen sin descripción

Madrid, 5 nov (EFE).- La presentación de una declaración de apoyo de al menos 5 asociaciones nacionales de las 211 que forman la FIFA y la superación de un examen de idoneidad forman parte de los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la presidencia de la FIFA para ser candidatos a las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A falta de 13 días para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, la medianoche del 18 de noviembre, el exjugador de fútbol suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), anunciaron este jueves que van a presentar su candidatura.

El actual presidente, Gianni Infantino, en el cargo desde 2016, ya confirmó que optaría a la reelección el pasado mes de abril, después de haber sido avalado por aclamación en 2019 y 2023.

Según los Estatutos de la FIFA, los candidatos al cargo deben haber desempeñado un papel activo en el fútbol como jugador o directivo dentro de la FIFA, una confederación o una asociación durante dos de los últimos cinco años antes de ser propuesto y deben superar un examen de idoneidad realizado por la Comisión de Revisión, que integran los miembros de la Comisión Electoral.

Los requisitos exigen además que el candidato deberá haber sido propuesto por una asociación miembro y tendrá que presentar declaraciones de apoyo de al menos cinco asociaciones miembros.

El hecho de ser propuesto como candidato por una asociación se entenderá como una declaración de apoyo y cada asociación solo podrá presentar una declaración de apoyo a favor de una persona. En caso de que una misma asociación presente declaraciones de apoyo para más de una persona, todas sus declaraciones quedarán invalidadas.

Las candidaturas al cargo de presidente deberán ser propuestas por escrito, firmadas por la parte interesada y dirigida a la secretaría general de la FIFA, con las declaraciones de apoyo.

La secretaría general de la FIFA remitirá todas las candidaturas sin demora injustificada a la comisión electoral para ser examinadas y que adopte una decisión sobre su admisión.

La Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad determinó que su presidente, Bruno Chiomento (SUI); su vicepresidente, Chris Mihm (USA), y su integrante Molly Rhone (JAM) conformen la Comisión Electoral, que a su vez componen la Comisión de Revisión.

Los miembros europeos del Consejo de la FIFA han mostrado al secretario general, Mattias Grafström, su preocupación por la independencia y la imparcialidad de Bruno Chiomento y plantearon si consideraría sustituirlo, dado que conoce a Infantino desde hace aproximadamente 20 años y es invitado habitual en eventos y competiciones de FIFA.

Gianni Infantino (Brig, Suiza, 1970) fue elegido noveno presidente de la UEFA el 26 de febrero de 2016, después del caso de corrupción desvelado en 2015, que acabó con quince años de mandato del suizo Joseph Blatter. Fue reelegido el 5 de junio de 2019 como candidato único por aclamación y volvió a serlo el 16 de marzo de 2023.

Aunque, tras su llegada al cargo, la normativa de la FIFA limitó a 3 los mandatos presidenciales, su primer periodo (febrero 2016/junio 2019) no se computa como su primer mandato ya que su elección se hizo para completar el que había iniciado Blatter en junio de 2015, según avaló el Consejo de la FIFA en diciembre de 2022 y puede ser reelegido hasta 2031.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
04
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más
05
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar