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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 09:50

El Betis de Pellegrini mira a Elche desde Dortmund

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Sevilla, 5 nov (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha empezado en la mañana de este jueves a preparar el duelo del próximo domingo ante el Elche en el Martínez Valero en un entrenamiento en las instalaciones del Borussia Dortmund tras la derrota por 2-1 en el 'Signal Iduna Park' en Liga de Campeones.

Por EFE
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Los de Pellegrini han entrenado antes de su regreso a Sevilla con la vista ya en la competición doméstica, para la que el chileno seguirá contando con las bajas por sanción del uruguayo Facundo Bernal y de los lesionados Junior Firpo y el colombiano Cucho Hernández, aunque podría recuperar a Álvaro Fidalgo, quien no viajó a tierras alemanas por un proceso vírico.

El Betis afronta el duelo en el Martínez Valero en cuarta posición con 23 puntos tras su victoria de la pasada jornada ante el Málaga en La Cartuja (2-1) y lo hace con la intención de sumar para incrementar su ventaja de cuatro sobre la Real Sociedad antes del parón liguero.

En este parón, los de Pellegrini jugarán el jueves 12 de noviembre el partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero aplazado la pasada semana por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

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