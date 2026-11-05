El CD Tenerife acompaña a la familia de Jesús de Miguel en su despedida

Los jugadores han acudido en dos autobuses y, a las puertas del recinto, les esperaba la familia del futbolista, que ha recibido a los integrantes del equipo uno a uno.

Minutos después de la llegada del Tenerife, también se han desplazado hasta el tanatorio varios jugadores del Castellón, otro de los equipos en los que militó Jesús de Miguel, para sumarse a la despedida.

Sus compañeros de ambos clubes van a acompañar a la familia en las horas previas a la misa funeral, prevista para las 15:00 horas CET (14:00 horas GMT) en la iglesia de Navahermosa, localidad de la que proceden los padres y abuelos de De Miguel.

La muerte de Jesús de Miguel se produjo el martes, después de sufrir un impacto durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, en los minutos finales del encuentro.

El jugador fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció.