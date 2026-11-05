ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 11:00

El CD Tenerife acompaña a la familia de Jesús de Miguel en su despedida

Imagen sin descripción

Navahermosa (Toledo), 5 nov (EFE).- La plantilla y el cuerpo técnico del CD Tenerife al completo han llegado este jueves al tanatorio municipal de Navahermosa (Toledo, España) para acompañar a la familia de su compañero Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes a los 30 años a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los jugadores han acudido en dos autobuses y, a las puertas del recinto, les esperaba la familia del futbolista, que ha recibido a los integrantes del equipo uno a uno.

Minutos después de la llegada del Tenerife, también se han desplazado hasta el tanatorio varios jugadores del Castellón, otro de los equipos en los que militó Jesús de Miguel, para sumarse a la despedida.

Sus compañeros de ambos clubes van a acompañar a la familia en las horas previas a la misa funeral, prevista para las 15:00 horas CET (14:00 horas GMT) en la iglesia de Navahermosa, localidad de la que proceden los padres y abuelos de De Miguel.

La muerte de Jesús de Miguel se produjo el martes, después de sufrir un impacto durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, en los minutos finales del encuentro.

El jugador fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más
03
Nacionales
Caso Ueno: imputado plantea habeas corpus y pide su libertad por exceso del plazo procesal
Ver más
04
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
05
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más

Te puede interesar