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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 13:50

El mundo del fútbol y Navahermosa (Toledo) despiden en silencio a Jesús de Miguel

Imagen sin descripción

Navahermosa (Toledo), 5 nov (EFE).- El silencio ha marcado este jueves el funeral del delantero del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un golpe sufrido por el portero del Andorra, Jesús Owono en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Al funeral, oficiado en la localidad toledana de Navahermosa, han acudido numerosos representantes del mundo del fútbol y vecinos del pueblo, que arroparon a la familia del futbolista.

Por EFE
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En este pueblo de Los Montes de Toledo, de unos 3.500 habitantes, pasó temporadas durante su infancia el futbolista, por lo que los vecinos de Navahermosa han coincidido en señalar este jueves que el suceso es "una pena y una injusticia".

Y es que desde el martes 3 de noviembre, día en que falleció De Miguel, de 30 años, la pena ha invadido las calles de Navahermosa, pueblo de sus padres y abuelos y cuyo Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo.

Los restos mortales del jugador llegaron a primera hora de este jueves al tanatorio de Navahermosa y la llegada de la plantilla y el cuerpo técnico del CD Tenerife, vestidos de riguroso luto, ha sido uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El mundo del fútbol, consternado por lo ocurrido, ha querido apoyar a los seres queridos de De Miguel y hasta Navahermosa han viajado autoridades como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marín; el presidente de AFE, David Aganzo y el ex seleccionador José Antonio Camacho.

Personalidades del mundo del fútbol y vecinos de Navahermosa han llenado la parroquia de San Miguel Arcángel, en la que el silencio ha protagonizado el oficio religioso, excepto cuando seres queridos del fallecido han tomado la palabra para recordar cómo era Jesús de Miguel, lo que significaba para ellos y el valor humano del futbolista.

Al finalizar la misa, sus seres queridos han alzado a hombres el féretro y han sido los encargados de dar el último adiós a Jesús de Miguel por las calles de su pueblo.

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