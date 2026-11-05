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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 09:45

El regreso de Füllkrug y Mohya destacan en la convocatoria de Klopp para Liga de Naciones

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Berlín, 5 nov (EFE).- El regreso del delantero Niclas Füllkrug a la selección de Alemania de fútbol y la convocatoria del joven centrocampista ofensivo Wael Mohya, de 17 años, son las principales novedades del grupo presentado este jueves por el seleccionador germano, Jürgen Klopp, para los próximos duelos de Liga de Naciones.

Por EFE
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En la convocatoria de Klopp, compuesta por 24 jugadores y que difiere sensiblemente en número respecto de la hecha en septiembre pasado cuando recurrió a 44 futbolistas en lo que fue su debut como técnico de 'Die Mannschaft', destaca la apuesta por Füllkrug.

El punta del Werder Bremen atraviesa un gran momento de forma con nueve goles en ocho partidos ligueros.

Con esos nueve tantos, Füllkrug, que debutó como internacional en 2022 pero cuyo último duelo con Alemania data de 2025, figura en lo más alto de la tabla de goleadores de la presente edición de la Bundesliga.

El jugador germano, de 33 años, firma más de la mitad de los goles a favor que suma su equipo en la competición liguera (17).

En la Bundesliga, el equipo de Bremen figura en quinta posición, con 15 puntos, cerca del Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que encabezan la competición liguera teutona con 18 unidades.

Entre los jugadores del elenco de Klopp también destaca el joven Mohya, futbolista que milita en el Borussia Mönchengladbach, actual farolillo rojo de la élite alemana, y formado en las categorías inferiores de la selección de Alemania.

Del líder liguero, el Bayern Múnich, el seleccionador ha convocado a siete futbolistas, con Joshua Kimmich como hombre con más partidos disputados como internacional (116).

En la presentación de la convocatoria, el seleccionador alemán afirmó que tiene "muchísimas ganas" de que lleguen los próximos dos duelos del equipo en la Liga de Naciones, competición en la que Klopp ha debutado en el cargo de director técnico de Alemania.

"Tras la convocatoria de 44 jugadores de septiembre, fue difícil hacer esta selección porque -y esta es, en realidad, la buena noticia- habría más jugadores que se merecían estar aquí", reconoció Klopp.

"Cuanta más calidad se tiene, más difíciles resultan las decisiones que hay que tomar", abundó, antes de que Alemania se mida a Serbia como visitante en Belgrado el viernes 13 de noviembre y que reciba como local en Berlín el lunes 16 de noviembre a los Países Bajos que entrena el español Xavier Hernández.

El combinado germano ocupa la tercera posición del Grupo A2 de la Liga de Naciones, con cinco puntos tras registrar dos empates, una derrota y una victoria.

Alemania presenta tres puntos menos que los Países Bajos, con ocho unidades, las mismas que Grecia.

Serbia, que aún tiene pendiente puntuar, cierra el cuadro A2.

- Porteros: Alexander Nubel (Besiktas/TUR), Marc-André ter Stegen (Ajax/NED) y Jonas Urbig (Bayern Múnich)

- Defensas: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown, Jonathan Tah (Bayern Múnich), Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), Malick Thiaw (Newcastle/ING) y Philipp Treu (Friburgo).

- Medios: Tom Bischof, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (RB Leipzig), Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Derry Scherhant (Friburgo) y Florian Wirtz (Liverpool/ING).

- Delanteros: Younes Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Niclas Füllkrug (Werder Bremen) y Kai Havertz (Arsenal/ING).

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