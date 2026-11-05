El regreso de Vinícius ensombrece a Diomande

Jose Mourinho, en rueda de prensa, se apresuró a restar responsabilidad al brasileño respecto a este cambio: "Vinícius no ha provocado nada. Diomande viene al Real Madrid más para ser un jugador que puede jugar por las dos bandas que para ser un jugador de una banda solo. A Diomande le da absolutamente igual, juega por derecha e izquierda. Creo que Vini ha hecho un partido muy aceptable, no extraordinario, pero el equipo no ha hecho un partido extraordinario".

En Atenas, Vinícius jugó 81 minutos; Diomande, 67. El técnico portugués también tenía una explicación para este hecho, basada en la complejidad del calendario: "Se tiene que pensar en Valencia, sacar (del campo) a Diomande y no a Vinícius, sacar a Bernardo y no a Camavinga, porque Tchouaméni jugará en Valencia, obviamente he pensado en el partido que tenemos el sábado".

Ante el Valencia, este sábado, Vinícius cumplirá el cuarto y último encuentro de sanción por la expulsión que vio frente al Villarreal tras agarrar del pelo a Nathan Saliba. Después del parón de selecciones, volverá a estar enteramente disponible para Jose Mourinho, quien no ha dudado en ponerlo de titular en Liga de Campeones durante el último mes para que no perdiera motivación ni ritmo competitivo.

Y eso que, desde esa visita del Villarreal al Santiago Bernabéu, Diomande, jugando mayoritariamente por la izquierda, acumula cuatro goles y tres asistencias. Ante el AEK de Atenas, ninguno de los dos vio portería. De hecho, ninguno de los dos consiguió siquiera rematar entre los tres palos.

En este partido "aceptable, no extraordinario" del que hablaba Mourinho, Vinícius terminó con tres tiros, un 84 % de acierto en el pase (26 de 31), nueve toques dentro del área (de un total de 48 balones que tocó), solo un intento fallido de regate y dos duelos ganados.

Diomande, por su parte, estuvo algo más acertado en el pase (89 % de acierto, 34 de 38) y fue el mejor regateador del equipo (cuatro regates exitosos de siete intentados), pero remató menos (solo una vez, y no fue a puerta) e intervino menos en el juego dentro del área (solo cuatro toques de sus 59).

El contexto, como recordaba el técnico portugués, no fue necesariamente favorable para dos jugadores tan ofensivos. Empezando por la ausencia de Arda Güler, el cerebro de este Real Madrid, y el complejo encaje de los perfiles de Bernardo Silva y Camavinga, que echaron de menos a un medio más posicional para tener ellos libertad absoluta en la creación. No fue el día más fluido del club blanco, pero tampoco fue el día más fluido de Vinícius y Diomande a título individual.

Thibaut Courtois, uno de los capitanes del Real Madrid, defendió a sus compañeros: "Tenemos confianza en él y en todo el equipo. Tiene que seguir intentándolo. No es fácil, el rival defiende bien, con dos o tres jugadores. Defendieron bien a Vini, a Diomande y a Kylian. Confiamos plenamente en Vini". Una confianza a la que el brasileño todavía no está sabiendo corresponder con goles o asistencias, ya que no ve puerta desde el 26 de agosto.