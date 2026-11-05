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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 07:50

Emery negocia una renovación con el Aston Villa

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Londres, 5 nov (EFE).- El técnico español Unai Emery negocia una renovación con el Aston Villa que extendería su contrato más allá de 2029, según pudo saber EFE.

Por EFE
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El entrenador vasco, que llegó al Villa en 2022 y los sacó del descenso esa temporada hasta llevarlos a clasificarse a la Conference League, renovó por última vez en 2024, alargando su estancia en Birmingham hasta, por lo menos, 2029.

Emery se reunió esta semana con Nassef Sawiris, presidente del club, el director deportivo, Roberto Olabe, y el jefe de operaciones, Damián Vidagany, para tratar el futuro del club, según comunicó el propio equipo en sus redes sociales. Uno de los temas que se puso sobre la mesa es la renovación de Emery, al que se busca recompensar por el excelente trabajo que está haciendo en el Villa.

No solo sacó al equipo de una situación delicada en 2022, sino que lo ha convertido año tras año en uno de los más competitivos de Inglaterra, clasificándolo en dos ocasiones para la Liga de Campeones, alcanzando los cuartos de final de dicha competición, y ganando la Europa League el curso pasado. Todo esto, con un presupuesto muy limitado frente al resto de equipos y con la necesidad de vender a sus mejores futbolistas para poder cumplir con el 'fair play' financiero tanto de la Premier League como de la UEFA.

Este verano, el Villa tuvo que deshacerse de muchos de los titulares en la final de la Europa League contra el Friburgo como Morgan Rogers, vendido por 116 millones al Chelsea, Lucas Digne, que se fue al Paris Saint Germain, Ezri Konsa, que se marchó al Arsenal, Emiliano 'Dibu' Martínez, que firmó por el Chelsea, y Youri Tielemans, que se fue al Manchester United.

El trabajo de Olabe en la dirección deportiva también ha sido clave para abrochar jugadores como Zion Suzuki, Johan Mazambi y Nico Jackson.

Esta temporada, el Villa es décimo en la Premier, con doce puntos, mientras que en la Champions están sextos, dentro del 'top ocho', con tres victorias en cuatro jornadas.

Emery es adorado en Birmingham, donde se le considera el gran artífice de una de las épocas de más gloria del club.

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