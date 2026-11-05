Grealish sigue castigado

El jugador de 31 años, que está en el Everton cedido por el Manchester City hasta final de temporada, no participará este viernes en el encuentro contra el Coventry City después de haberse perdido las victorias contra el Newcastle United en la Copa de la Liga y la Premier League. Además, también estuvo fuera en la derrota contra el Arsenal del pasado 24 de octubre, pero en ese caso por enfermedad.

David Moyes, técnico de los 'Toffees', no quiso entrar en más detalles sobre la ausencia de Grealish, pero confirmó que no estará en el duelo contra el equipo de Frank Lampard. El escocés, eso sí, añadió que cuentan con Grealish para el resto de la temporada.

Pese a que no se desvelaron de forma oficial los motivos del castigo, la prensa británica explicó que se debió a que se ausentó de un entrenamiento.

La prensa sensacionalista inglesa ha incidido en el tema y destapó que Grealish estuvo de fiesta durante dos días y que eso produjo su ausencia del entrenamiento del Everton.

Grealish ya estuvo la temporada pasada cedido en el Everton, con un buen rendimiento hasta que se lesionó en enero, tuvo que pasar por el quirófano y se perdió el resto del curso. Al no tener hueco en el City, donde le resta un año de contrato, el futbolista volvió a préstamos a los 'Toffees', pero de momento solo ha participado en tres partidos.