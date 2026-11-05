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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 10:25

Güler regresa al grupo y Tchouaméni continúa con trabajo específico

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Madrid, 5 nov (EFE).- Arda Güler regresó este jueves a los entrenamientos con el grupo del Real Madrid, después de quedarse fuera de la convocatoria para el encuentro de Liga de Campeones frente al AEK de Atenas, mientras que el francés Aurélien Tchouaméni, también ausente en Grecia, continuó con trabajo específico a dos días de la visita al Valencia en Mestalla.

Por EFE
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Güler, que el pasado martes se ejercitó al margen de sus compañeros junto a Tchouaméni en la última sesión previa al desplazamiento a Atenas, volvió a trabajar con normalidad sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, en el primer entrenamiento de preparación del encuentro que disputará el conjunto blanco frente al Valencia el próximo sábado.

La situación es diferente para Tchouaméni, que todavía no se ha reincorporado al trabajo colectivo y mantiene la incógnita sobre su disponibilidad para el compromiso frente al Valencia.

También se ejercitó con el grupo Ferland Mendy, que continúa acumulando sesiones de entrenamiento después de superar sus problemas físicos, aunque todavía no ha regresado a una convocatoria.

Por su parte, Raúl Asencio y Rodrygo Goes prosiguieron con sus respectivos procesos de recuperación y se mantienen como las dos bajas por lesión del conjunto dirigido por José Mourinho.

Tras la victoria por 2-3 frente al AEK, los titulares en Atenas realizaron trabajo específico de recuperación, mientras que el resto de la plantilla completó una sesión que incluyó ejercicios de circulación y posesión de balón, partidos en espacios reducidos y lanzamientos a portería.

El Real Madrid continuará este viernes con la preparación de su visita a Mestalla, donde el sábado cerrará una semana de tres encuentros consecutivos a domicilio, después de sus compromisos frente al Racing de Santander y el AEK de Atenas.

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