ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 19:50

Héctor Herrera pide paciencia con Gilberto Mora y otras promesas mexicanas

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Héctor Herrera, centrocampista mexicano del Houston Dynam y exinternacional con el Tri, habló este jueves sobre la necesidad de que se le conceda a Gilberto Mora y al resto de promesas del fútbol mexicano del tiempo suficiente para desarrollarse, evitando someterles a presiones excesivas a su edad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 o 18 años, que está haciendo las cosas muy bien (...). Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo", dijo Herrera durante un encuentro virtual con los medios organizado por la MLS.

El centrocampista de 36 años, repasó la actualidad de la selección cuya camiseta defendió en 105 partidos, y aseguró que es el momento "para los jóvenes y para alguien que puede llevar el proceso y llegar al siguiente mundial bien."

"No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo mundial voy a tener 40 años", señaló, entre risas.

Sin embargo, el exjugador del Oporto y del Atlético de Madrid afirmó que nunca cerraría la puerta al combinado nacional si le necesitan.

Esa decisión recae sobre el actual seleccionador Rafa Márquez, al que Herrera transmitió su apoyo, y recordó que está en "el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero".

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Diputados aprueban juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar