Investigan como posible asesinato la muerte del futbolista inglés Ezekiel Williams

Williams, de 26 años, falleció el lunes en el hospital después de un incidente en Milton Keynes, una localidad en las afueras de Londres.

El jugador sufrió "lesiones graves" en dicho incidente y fue trasladado a un hospital, donde falleció pocas horas después.

La Policía del Valle del Támesis ha detenido a dos hombres como sospechosos de asesinato y a un tercero por, supuestamente, haber ayudado al crimen.

"Estamos llevando a cabo una extensa investigación para establecer exactamente lo que ha pasado", dijo la policía en un comunicado.

El Hendon FC publicó un comunicado confirmando la muerte del futbolista en el que destacaron que Williams se convirtió "rápidamente en uno de los miembros más populares del vestuario y que se ganó un puesto en el centro del campo gracias a un duro trabajo.

El encuentro que el Hendon tenía que jugar contra el Woodford Town el martes fue pospuesto.