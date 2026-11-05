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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 10:20

Investigan como posible asesinato la muerte del futbolista inglés Ezekiel Williams

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Londres, 5 nov (EFE).- La muerte de Ezekiel Williams, jugador del Hendon FC, un club de la Octava división inglesa, está siendo investigada como posible asesinato por la policía británica.

Por EFE
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Williams, de 26 años, falleció el lunes en el hospital después de un incidente en Milton Keynes, una localidad en las afueras de Londres.

El jugador sufrió "lesiones graves" en dicho incidente y fue trasladado a un hospital, donde falleció pocas horas después.

La Policía del Valle del Támesis ha detenido a dos hombres como sospechosos de asesinato y a un tercero por, supuestamente, haber ayudado al crimen.

"Estamos llevando a cabo una extensa investigación para establecer exactamente lo que ha pasado", dijo la policía en un comunicado.

El Hendon FC publicó un comunicado confirmando la muerte del futbolista en el que destacaron que Williams se convirtió "rápidamente en uno de los miembros más populares del vestuario y que se ganó un puesto en el centro del campo gracias a un duro trabajo.

El encuentro que el Hendon tenía que jugar contra el Woodford Town el martes fue pospuesto.

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