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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 07:35

Javi Rodríguez renueva como entrenador del Barça hasta 2029

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Barcelona, 5 nov (EFE).- El entrenador Javi Rodríguez y el Barça han alcanzado un acuerdo para ampliar dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029, el contrato del técnico colomense, según ha anunciado este jueves la entidad azulgrana.

Por EFE
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El que fuera capitán del equipo que conquistó en 2012, en Lleida, la primera Liga de Campeones de su historia, y uno de los referentes del conjunto azulgrana durante su etapa como jugador (2006-2012), asumió las riendas del banquillo en el verano de 2025.

Su continuidad llega después de una primera temporada al frente del equipo en la que logró devolver al Barça a la senda de los títulos. Rodríguez tomó el relevo de un conjunto que venía de cerrar una campaña en blanco por primera vez desde la 2016-2017 y conquistó la Copa Catalunya y la Liga, además de certificar el regreso azulgrana a la máxima competición continental dos años después.

En la presente temporada, el equipo mantiene su buena dinámica. En la Liga, todavía no conoce la derrota, con un balance de cinco victorias y un empate, mientras que también ha revalidado su título en la Copa Catalunya. En la Liga de Campeones, el Barça ha firmado un pleno de victorias en la ronda principal, con tres triunfos en tres encuentros, que le han permitido sellar su clasificación para los octavos de final.

Unos resultados que avalan la apuesta del club por Rodríguez, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027 y que, tras este acuerdo, continuará al frente del proyecto azulgrana hasta 2029. También seguirá vinculado al cuerpo técnico su segundo entrenador, Lluís Bernat, que ha ampliado su contrato por las dos próximas temporadas.

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