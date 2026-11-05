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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 19:20

Johan Mojica: "El equipo tuvo buena actitud, pero nos falta agresividad en el ataque"

Imagen sin descripción

Getafe (Madrid), 5 nov (EFE).- El defensa colombiano del Getafe Johan Mojica dijo este jueves, tras perder por 0-1 contra el Brighton en la tercera jornada de la Liga Conferencia de futbolista, que el equipo tuvo "buena" actitud, pero que les faltó "agresividad" en el ataque, en declaraciones a Movistar+.

Por EFE
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El Getafe suma así su segunda derrota consecutiva en la Liga de Conferencia tras perder en la segunda jornada contra el Lugano por 2-5 también en el Coliseum, una imagen, que según Mojica, "no se puede volver a repetir".

"Sabíamos de la importancia de este partido y que el rival era bastante exigente. En el primer tiempo estuvimos bien con aproximaciones a balón parado, pero nos faltó agresividad a la hora de atacar; y ya en el segundo tiempo perdimos el control del balón y llegó el gol de ellos", analizó el colombiano.

En opinión de Mojica, durante la primera parte lo hicieron "bien" con centros a balón parado, pero en el segundo tiempo no fue así, algo que les pasó "factura", al perder presencia ofensiva en campo rival.

"Veníamos de hacer un buen trabajo ante el Sevilla y queríamos darle continuidad. En cuanto a la actitud el equipo estuvo bien, pero sabemos que tenemos que tener una parte agresiva con balón y es lo que nos hizo falta en el segundo tiempo", sentenció el defensa del Getafe.

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