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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 06:10

Kane renueva con el Bayern Múnich hasta 2029

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Berlín, 5 nov (EFE).- El Bayern Múnich ha renovado el contrato del delantero inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, hasta el 30 de junio de 2029, anunció este jueves el club de la Bundesliga en un comunicado.

Por EFE
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"En el Bayern me siento como en casa: amo el club, a la afición, la ciudad de Múnich; tenemos un equipo fantástico y, en Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia es muy feliz aquí, quería quedarme, ahora estoy deseando que llegue el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este magnífico club", declaró el jugador, de 33 años.

El director deportivo de Bayern, Max Eberl, afirmó que "jugadores como Harry Kane aportan al equipo oportunidades únicas".

"Nos alegra mucho que vaya a seguir siendo una figura clave que marque el rumbo aquí y con la que podamos seguir orientando nuestra plantilla de cara al futuro", añadió.

Señaló, además, que "esta renovación contractual tan importante" aporta al club seguridad a la hora de planificar y "transmite el mensaje de que en el Bayern es posible alcanzar los objetivos más ambiciosos".

El presidente del consejo directivo del club, Jan-Christian Dreesen, dijo de Kane que desde que llegó al club en 2023 "ha logrado cosas extraordinarias con sus goles, con su influencia en el juego y como ejemplo a seguir tanto dentro como fuera del campo".

"La renovación de su contrato es un compromiso por el FC Bayern y por una historia que aún tiene mucho que contar", aseguró.

El futbolista londinense llegó al equipo bávaro procedente del Tottenham Hotspur en la temporada 2023-2024 y con él ha conquistado dos títulos de Bundesliga, dos de Supercopa y una Copa -en ambos casos de Alemania-.

Con el Bayern ha disputado 161 partidos oficiales y ha marcado 156 goles.

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