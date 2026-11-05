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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 08:50

La pequeña localidad de Navahermosa se prepara para despedir a Jesús de Miguel

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Navahermosa (España), 5 nov (EFE).- Los restos mortales del futbolista español Jesús de Miguel llegaron a primera hora de este jueves al tanatorio municipal de la pequeña localidad de Navahermosa (Toledo, centro de España), donde familiares, vecinos y allegados podrán acompañar a la familia antes de la misa funeral, prevista para las 15.00 horas (14.00 GMT) en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.

Por EFE
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El jugador del CD Tenerife, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y su muerte ha provocado dolor y consternación en el mundo del fútbol.

Esta emoción ha sido más palpable, si cabe, en Navahermosa, la población de la que proceden sus padres y abuelos y donde el ariete, nacido en Madrid, pasó temporadas durante su infancia.

En un comunicado la familia agradeció "todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto" que están recibiendo y agregó: "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él".

También aseguró que "sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas" es algo que siempre llevarán con ellos, tras lo cual pidió "desde el máximo respeto" que se preserve su intimidad y la de todas las personas que les acompañan en estos momentos.

El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial, acordados por unanimidad en un pleno extraordinario, y las banderas de los edificios municipales ondean a media asta.

La ceremonia religiosa reunirá a representantes del club, cuya primera plantilla y directiva tienen previsto desplazarse hasta la localidad toledana para acompañar a la familia.

Asimismo acudirán delegaciones de diversos clubes en los que militó y también la del Andorra, su rival en el infortunado encuentro y propiedad del exfutbolista campeón del mundo con España Gerard Piqué.

También estará presente, entre otras autoridades, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quien a su llegada a la capital de la provincia, Toledo, dijo que hoy era "un día triste para el deporte".

La titular de la cartera reconoció que la muerte de De Miguel es "un drama muy grande" que ha teñido "de luto" el deporte español, y que la plantilla del Tenerife está "muy afectada", según le trasladó este miércoles el presidente del club.

Navahermosa, un pueblo de sólo 3.500 habitantes, ha sido el lugar elegido por la familia para el funeral de 'Demi', como era conocido el futbolista, que falleció en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, tras un impacto fortuito con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El guardameta rompió este miércoles su silencio al emitir un comunicado -difundido por el club-, en el que confesó que están siendo "los días más difíciles" de su vida y que le resultaba "muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado".

El nacido en Bata (Guinea Ecuatorial) aseguró sentir "un dolor enorme por la pérdida de Jesús".

Tanto la Primera como la Segunda División -que ha suspendido los encuentros Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca- rendirán homenaje al futbolista.

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