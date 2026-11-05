ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 16:30

La policía 'caza' a Dedic, del Newcastle, con flechas y un arco en un paraje natural

Imagen sin descripción

Londres, 5 nov (EFE).- El futbolista Amir Dedic, del Newcastle United, fue interrogado por la policía después de 'cazarle' con un arco y varias flechas en un paraje natural de Northumberland, al norte de Inglaterra.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Dedic, que fichó este verano por el Newcastle procedente del Benfica a cambio de más de 30 millones de euros, fue interceptado por la policía cuando paseaba con un amigo en un paraje natural, según informó este jueves el "Daily Mail".

El internacional bosnio fue buscado por seis coches de policía, la cual fue asistida por un jugador del Newcastle, Mark Gillespie, y un exjugador, Paul Dummett, que estaban por la zona y se interesaron por el caso.

Después de hablar con Dedic y con su amigo, la policía entendió que no había ninguna amenaza, que el arco y que las flechas eran para uso recreativo, aunque no han especificado a qué estaban tratando de disparar. La caza de animales o pájaros con un arco es ilegal en Reino Unido.

Según el mismo periódico, Dedic no será castigado por el Newcastle United, aunque en el club entienden que cometió una imprudencia al pensar que podía ir por un paraje natural con un arma.

"Los agentes requisaron un arco y varias flechas. En este momento, se entiende que era para uso recreativo y que no existe amenaza para el público. La investigación continúa". dijo la policía en un comunicado.

Se espera que Dedic esté disponible este sábado para el partido entre el Newcastle United y el Fulham.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar