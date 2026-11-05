La policía 'caza' a Dedic, del Newcastle, con flechas y un arco en un paraje natural

Dedic, que fichó este verano por el Newcastle procedente del Benfica a cambio de más de 30 millones de euros, fue interceptado por la policía cuando paseaba con un amigo en un paraje natural, según informó este jueves el "Daily Mail".

El internacional bosnio fue buscado por seis coches de policía, la cual fue asistida por un jugador del Newcastle, Mark Gillespie, y un exjugador, Paul Dummett, que estaban por la zona y se interesaron por el caso.

Después de hablar con Dedic y con su amigo, la policía entendió que no había ninguna amenaza, que el arco y que las flechas eran para uso recreativo, aunque no han especificado a qué estaban tratando de disparar. La caza de animales o pájaros con un arco es ilegal en Reino Unido.

Según el mismo periódico, Dedic no será castigado por el Newcastle United, aunque en el club entienden que cometió una imprudencia al pensar que podía ir por un paraje natural con un arma.

"Los agentes requisaron un arco y varias flechas. En este momento, se entiende que era para uso recreativo y que no existe amenaza para el público. La investigación continúa". dijo la policía en un comunicado.

Se espera que Dedic esté disponible este sábado para el partido entre el Newcastle United y el Fulham.