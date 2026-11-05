ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 05:15

La reconquista de Bellingham

Imagen sin descripción

Madrid, 5 nov (EFE).- Jude Bellingham necesitó tres temporadas para recorrer el camino que separa la excelencia de las dudas. Deslumbró en su primer año en el Real Madrid, mantuvo el tipo en el segundo y se extravió en el tercero, atrapado entre los problemas físicos, los cambios de entrenador y una pérdida de influencia impropia de su talento. El Mundial de 2026 marcó el comienzo de su reconquista. Cuatro meses después, el inglés vuelve a parecerse al futbolista que deslumbró en sus primeros pasos con la camiseta blanca.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La historia de Bellingham en el Real Madrid comenzó con una explosión extraordinaria. En la temporada 2023-24, Bellingham marcó 23 goles y repartió 13 asistencias en 42 partidos. Llegaba desde atrás, encontraba espacios imposibles y resolvía partidos con una naturalidad aplastante. Fue, sin duda, una de las grandes figuras del equipo que conquistó la Liga y la Liga de Campeones.

Su segunda campaña resultó menos espectacular, aunque mantuvo un rendimiento notable: 14 goles y 13 asistencias en 51 encuentros. La llegada de Mbappé modificó el reparto de responsabilidades ofensivas y el inglés tuvo que adaptar sus movimientos a una nueva estructura. Perdió protagonismo rematador, pero conservó buena parte de su influencia.

El verdadero retroceso llegó el curso pasado. Una operación en un hombro le impidió completar la pretemporada y retrasó su regreso hasta finales de septiembre. Xabi Alonso le asignó funciones más retrasadas, lejos de las zonas donde tanto daño había causado, y otro cambio en el banquillo, con la llegada de Álvaro Arbeloa, tampoco favoreció su continuidad. Terminó el curso con ocho goles y cinco asistencias en 40 partidos, sus peores registros desde su llegada al Madrid.

La caída no fue exclusivamente estadística. Bellingham perdió presencia en el área, continuidad en sus intervenciones y parte de aquella autoridad con la que gobernaba los partidos. Uno de los mejores llegadores dele fútbol europeo empezó a aparecer demasiado lejos de la portería cuando las jugadas ya estaban resueltas.

Inglaterra le devolvió todo lo que perdió en el Real Madrid. Durante el Mundial de 2026, Bellingham recuperó la libertad, el instinto y la confianza. Marcó siete goles en ocho partidos, récord de un futbolista inglés en una gran competición, y fue una de las grandes figuras de una selección que terminó tercera. Su actuación le permitió recibir por segundo año consecutivo el reconocimiento como mejor jugador de Inglaterra.

La recuperación encontró continuidad en octubre. En la Liga de Naciones firmó una actuación formidable contra Croacia, con un gol y tres asistencias en la victoria por 7-0, antes de participar en el triunfo por 3-0 frente a la República Checa. En los cuatro partidos disputados en el torneo acumula un tanto y cuatro asistencias.

Aquella versión de Bellingham empieza a instalarse también en el Real Madrid. Con José Mourinho ha recuperado libertad para interpretar los espacios, acercarse al área y combinar su capacidad de trabajo con la llegada ofensiva. En quince partidos oficiales de esta temporada suma cinco goles y tres asistencias, una producción que mejora considerablemente sus registros del curso anterior.

Mourinho se rindió a las cualidades del inglés después del encuentro de Atenas. "Es un jugador único, hoy no hay en el mundo del fútbol un jugador en el centro del campo como Jude, que es completo en todos los niveles. Tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad y llegada a gol. Es un jugador absolutamente extraordinario".

La victoria frente al AEK ofreció otra muestra de esa recuperación. Bellingham marcó de espuela el primer gol madridista y participó en el segundo tanto de Mbappé con un pase filtrado a Denzel Dumfries que rompió la defensa griega. Las dos acciones reunieron las cualidades que distinguieron su primera temporada: el instinto de un delantero y la inteligencia de un centrocampista.

Morinho encuentra en el inglés una pieza difícil de sustituir capaz de aportar equilibrio y desequilibrio en un mismo partido. El mismo Bellingham es consciente de su regreso: "Definitivamente estoy jugando más centrado. Está saliendo bien y estoy mejorando en mi juego e impactando en el partido de muchas maneras. Espero seguir así"

A sus 23 años, Bellingham parece haber dejado atrás su temporada más gris. Todavía necesita continuidad para alcanzar la dimensión de aquel futbolista que deslumbró en 2023, pero el camino está trazado. Inglaterra inició su recuperación, Mourinho le ha devuelto protagonismo y Atenas confirmó que su reconquista avanza. El Real Madrid vuelve a disfrutar de un jugador que había perdido demasiado tiempo lejos de su mejor fútbol.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
02
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
03
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
04
Política
Proyecto de Peña procuró “saquear” Fondo de Garantías de Depósitos y cubrir “mono” de delincuentes
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar