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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 01:10

La U empata con Boys y deja escapar la opción de liderar en solitario el Clausura peruano

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Lima, 4 nov (EFE).- Universitario de Deportes empató este miércoles 2-2 con Sport Boys y dejó escapar la opción de alcanzar el liderato en solitario del Torneo Clausura del fútbol peruano, en el que suma 31 puntos e iguala con Sporting Cristal y Sport Huancayo, cuando solo quedan dos jornadas para el término de la competencia.

Por EFE
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En un partido pendiente de la decimocuarta jornada del torneo, la U fue sorprendida por un Boys aplicado para la marca y muy eficaz para aprovechar las pocas ocasiones de gol que tuvo para ponerse al frente en el marcador con goles del creativo Christian Cueva, a los 27, de penalti, y del delantero Percy Liza, a los 83.

Cuando todo hacía presagiar una derrota lapidaria para las aspiraciones de los cremas de conquistar el segundo torneo del año, la U logró emparejar las cifras con goles del delantero Alex Valera, a los 88, y del zaguero argentino Caín Fara, a los 91.

Sporting Cristal ocupa la primera posición por mejor diferencia de goles y Sport Huancayo se ubica tercero por tener una peor cuota goleadora.

En la penúltima jornada, que se disputará este fin de semana, Cristal visitará el sábado a ADT en la ciudad andina de Tarma, y Sport Huancayo a Cienciano en la ciudad sureña de Cusco, mientras que la U recibirá el domingo en el Estadio Monumental al CD Moquegua, uno de los equipos comprometidos con el descenso.

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