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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 12:20

La Unión Saint-Gilloise prolonga al defensa senegalés Sylla hasta 2031

Imagen sin descripción

Bruselas, 5 nov (EFE).- La Unión Saint-Gilloise, rival este jueves del Celta de Vigo en la Liga Europa, anunció hoy la renovación hasta junio de 2031 del defensa senegalés Massiré Sylla, de 21 años, que se ha consolidado esta temporada como uno de los pilares de la zaga del conjunto belga.

Por EFE
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Sylla, habitual titular y polivalente en defensa, llegó al club bruselense en el mercado de invierno de la pasada temporada procedente del Lyn noruego, de segunda división.

Anteriormente había pasado por el Pau francés, al que llegó desde la academia senegalesa Diambars.

"Estoy muy feliz de poder firmar un nuevo contrato con la Unión después de tan poco tiempo. Llevo diez meses aquí y siento que este es mi sitio. La Unión es como una familia para mí", declaró el futbolista en un comunicado difundido por el club.

La renovación de Sylla llega apenas una semana después de que la USG anunciara también la ampliación hasta mediados de 2031 del contrato del centrocampista internacional argelino Adem Zorgane, de 26 años.

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