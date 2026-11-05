La verificación del Arsenal, el desafío del Lazio y la jornada en 5 focos

Ha despertado el Tottenham. No se salvó la pasada temporada hasta la última jornada y su inicio del actual curso fue decepcionante, relegado de inmediato a la última posición, pero su reacción es total en sus últimos compromisos. No sólo ha abandonado el fondo de la tabla, sino que ha subido puestos hasta el noveno lugar de la tabla con tres triunfos consecutivos. Primero por 3-1 al Coventry, después por 0-2 al Chelsea y más tarde por 2-0 al Crystal Palace. Está a cuatro puntos ya tan sólo de la zona de la Liga de Campeones. Este sábado visita al Leeds, duodécimo y en una racha diferente: no ha ganado ninguno de sus cinco encuentros más recientes.

El Arsenal es de nuevo el líder de la liga inglesa. La última victoria en Anfield, por 0-1 ante el Liverpool con un gol de Kai Havertz, desbancó de la primera posición al Manchester City, derrotado en las dos últimas jornadas. Tiene tres puntos de ventaja el conjunto de Mikel Arteta, que juega ante su público frente al Hull City. Es undécimo su rival de este sábado, con una secuencia además de siete encuentros seguidos sin ganar, pero la advertencia a los ‘Gunners’ de que sólo cayó en dos de esos duelos. Los otros cinco los igualó, entre ellos la visita a Stamford Bridge frente al Chelsea.

La derrota el pasado fin de semana del Inter más sus seis victorias seguidas han situado al Lazio al frente de la clasificación. Sólo ha perdido dos puntos el conjunto celeste en toda esta campaña, posicionado de nuevo para reencontrarse con su historia pasada y competir de nuevo por el ‘Scudetto’. Ahora, la presión es suya. Debe defender la primera plaza, además con la exigencia de su visita al estadio Diego Armando Maradona contra el Nápoles, actualmente en un tono menor, con un solo triunfo en las últimas cuatro jornadas y a 14 puntos de su adversario de este domingo.

El Como está a tope. Batidos todos los registros de amplitud de una victoria en la Liga de Campeones, con el 1-9 del miércoles en Lens, y subido en una racha de seis victorias consecutivas entre todas las competiciones, el grupo de Cesc Fábregas se plantea un paso más este domingo contra el Inter en Milán. Lo tiene a tan sólo dos puntos de distancia. El equipo ‘neroazzurro’, repuesto de la derrota en el derbi del pasado sábado con la victoria en la Liga de Campeones del martes en Rotterdam, necesita el triunfo para seguir al estela del Lazio, el líder tres puntos por encima en la tabla.

Desde el pasado 20 de septiembre, cuando fue derrotado por 2-1 por el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, el Marsella sólo gana en la liga francesa. Son cuatro triunfos consecutivos tras las inmensas dudas que despertó con su inicio de temporada para posicionarse incluso ya para irrumpir en el podio de la tabla. Es sexto, a tres puntos de la segunda posición del Lille y a cinco sólo del liderato del PSG. La visita a Lens comprueba su momento. El vigente campeón de la Supercopa de Francia, alternativa al PSG durante toda la campaña pasada y goleado de forma estrepitosa en la Liga de Campeones en su casa por el Como (1-9), es noveno y necesita reponerse de esa tremenda afrenta.