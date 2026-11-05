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Fútbol Internacional
05 de noviembre de 2026 - 13:05

Los Pumas necesitan interrumpir el vuelo de las Águilas del América

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México, 5 nov (EFE).- América, líder del torneo Apertura mexicano, se asoma este sábado a la penúltima jornada frente a Pumas, un rival que necesita los 3 puntos para saltar desde el décimo puesto a la zona de los ocho mejores y asegurar de paso una plaza en la liguilla final.

Por EFE
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La misión no pinta fácil pues América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, ha estructurado una línea ofensiva en la que destacan el mexicano Henry Martín con 10 goles y el colombiano Miguel Borja con 6.

América no puede fiarse de su presente, pues de perder corre el riesgo de ceder el liderato a Guadalajara o Cruz Azul, sus más inmediatos perseguidores.

En otros partidos atractivos de la penúltima jornada, Guadalajara visitará el sábado a León, que es séptimo. Y Cruz Azul a Tigres, ya eliminado.

Será una fecha en la que nadie puede ceder puntos en la recta final.

El delantero venezolano Salomón Rondón, líder goleador con 15 tantos, 5 más que Henry Martín, liderará el ataque de Pachuca que el sábado visitará al Atlas en un duelo de necesitados de 3 puntos.

Atlas tiene la tranquilidad de ocupar el cuarto puesto, pero quiere más. Y Pachuca urge dejar el duodécimo escalón. Para ello debe ganar 'sí o sí' los dos partidos que le restan.

La jornada comenzará este viernes, cuando Santos Laguna, que acumula 7 triunfos y una derrota en sus últimas 8 presentaciones, visitará al Atlante con el propósito de extender la buena racha.

Santos, octavo, con la tercera mejor defensa del campeonato; tratará de plantarse bien para vencer al alicaído Atlante, que yace en el antepenúltimo escalón.

En otros partidos, este viernes San Luis recibirá a Juárez y Necaxa a Tijuana.

El sábado Toluca recibirá a Monterrey y el domingo, Puebla visitará a Querétaro.

06.11: San Luis-Juárez, Necaxa-Tijuana y Atlante-Santos Laguna.

07.11: Atlas-Pachuca, Tigres-Cruz Azul, Toluca-Monterrey y Pumas-América

08.11: Querétaro-Puebla y León-Guadalajara.

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