Louzán aboga por "trabajar bien en la prevención" tras la muerte de De Miguel

Louzán ha realizado estas declaraciones este jueves a su llegada al tanatorio de Navahermosa (Toledo), localidad en la que esta tarde se oficiará el funeral por Jesús de Miguel, que falleció este martes tras un choque con el portero del Andorra.

El presidente de la RFEF ha afirmado que es el día de acompañar a los familiares, seres queridos y compañeros de club de De Miguel y ha expresado la solidaridad y el duelo del fútbol español por "una pérdida irreparable, que de alguna manera marca que en el fútbol pueden pasar estas cosas".

Con todo, ha apuntado que "es la primera vez" que ocurre un suceso de estas características, que ha señalado que es "un lance de juego" y ha reflexionado que "de alguna manera tiene que indicar el camino" que se debe seguir, para "intentar trabajar bien en la prevención", de forma que los medios necesarios para actuar en una situación de este tipo "estén todos en el sitio adecuado en el momento oportuno".

Asimismo, ha considerado que la RFEF ha actuado "con rapidez" a la hora de mostrar su solidaridad con el jugador fallecido y ha recordado que se han suspendido todos los partidos de Copa del Rey y de la Reina previstos para este martes, miércoles y jueves.

"Es un momento muy difícil, especialmente para la familia porque las palabras no alivian, pero aquí estamos", ha concluido Louzán, que ha mostrado la importancia de que el mundo del fútbol esté unido "en torno al duelo" y para acompañar a la familia y los compañeros de De Miguel.

De su lado, el entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, ha trasladado también sus condolencias a la familia de De Miguel, a la que ha mostrado su solidaridad y respeto.

"Es la mejor manera de demostrar que el fútbol en este caso también, otra vez más, está unido y se une en el dolor, en otros momentos también, pero en el dolor más que nunca", ha asegurado De la Fuente, que ha querido hacer llegar "un abrazo muy fuerte a toda la familia", a los allegados y amigos en este momento "tan durísimo y tan difícil".