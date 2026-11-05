Migrantes africanos hacen familia en Gran Canaria en un club de fútbol promovido por CEAR

El club forma parte de la iniciativa ´Goles por Refugio', que ya beneficia a un centenar de chicos en todo el territorio nacional y con la que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado persigue ofrecerles, a través de este deporte, un espacio inclusivo pensando en los que suelen encontrar obstáculos administrativos y sociales para acceder a ligas federadas convencionales.

El capitán del equipo, Mamadou Sissoko, un joven maliense de 19 años que llegó a las islas como menor y estuvo tutelado por el Gobierno de Canarias, ha explicado este jueves a los periodistas en un castellano fluido que en los tres años que lleva en España el fútbol le ha permitido "seguir adelante" con la ayuda de sus "compañeros, entrenador y presidente", que son "maravillosos".

"Al final, somos familia dentro y fuera del campo", ha admitido este joven, quien admite que el fútbol le "ha ayudado mucho a seguir adelante y a aprender muchas cosas".

Sissoko, que ha trabajado como carpintero, oficio para el que se ha formado en la isla, ha explicado que ser capitán de su equipo requiere "ser responsable y tener mucha paciencia, ser una gran persona y tener personalidad para aprender de ello".

También ha precisado que su club ha contado en Gran Canaria con la ayuda y el asesoramiento de Aboubacar Bassinga, joven centrocampista marfileño de la UD Las Palmas, quien llegó a esta isla en febrero de 2020 en una patera como menor no acompañado.

"Mi entrenador me ha dicho que hable con él para que venga a vernos a un entrenamiento o un partido", ha contado Mamadou.

El capitán del CEAR Gran Canaria CF ha resaltado que "ser futbolista no es fácil, hay que tener paciencia y entrenar cada día y luchar y seguir adelante", al tiempo que ha valorado la oportunidad de poder aprender de Bassinga, ya que es un futbolista profesional.

Sissoko llegó a Gran Canaria el 10 de diciembre de 2023. En este momento, busca un nuevo trabajo "para seguir adelante y ayudar a su familia" sin renunciar a seguir jugando fútbol porque este deporte, que practicaba con sus amigos en Mali antes de llegar a Gran Canaria, "mejora su personalidad, su paciencia y su experiencia".

La técnica de marketing y alianzas con empresas de CEAR en Canarias, Sara Hernández, ha detallado que este club de fútbol masculino está compuesto por chicos entre entre 18 y 30 años, en su mayoría de Mali y Senegal, aunque también tiene jugadores de Mauritania, Argelia y Guinea Bissau "que buscan una alternativa deportiva que se adapta a sus particularidades en su momento vital, de incertidumbre de residencia y laboral".

Esto les lleva a "compaginar su situación administrativa y su búsqueda de empleo con la posibilidad de practicar regularmente un deporte".

El CEAR Gran Canaria CF compite "a nivel ocio", no está federado ni es algo que se pretenda "por los trámites burocráticos" a los que han de hacer frente sus jugadores "y por las particulares de estos chicos, que pueden ser trasladados en cualquier momento a la península", ha explicado Hernández.

La mayoría de sus integrantes son jóvenes extutelados, chicos que, tras dejar el centro de menores donde estuvieron acogidos, "se encuentran en un momento de incertidumbre vital muy grande, buscan tener empleo, formarse y tener un futuro mejor".

En la actualidad, "casi todos están trabajando" tras formarse como carpinteros, albañiles o en labores de hostelería, "muchos han tenido formaciones, la mayoría habla perfectamente el español, lo que es muy favorecedor para poder entenderse con el entrenador, y se han hecho muy amigos entre ellos, son historias muy diversas, pero les une ese proceso migratorio tan particular", ha destacado.