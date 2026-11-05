Raphinha, tras renovar hasta 2030: "No me imaginaba estar aquí tras mis dos primeros años"

Después de firmar su nuevo contrato en las oficinas del club acompañado por el presidente Joan Laporta, el jugador de Porto Alegre se mostró orgulloso en declaraciones a los medios de comunicación de seguir defendiendo más años la zamarra azulgrana.

"Tras los dos primeros años en el club, no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de vosotros (los periodistas) tampoco, porque me pegaron hostias. Yo sabía hasta dónde podía llegar", aseveró.

A lo largo de la comparecencia, el capitán del Barça y máximo goleador del equipo de Hansi Flick en este arranque de curso, con 19 goles, reconoció que consiguió "revertir" su situación gracias a que fue capaz de encontrar su sitio en el club azulgrana.

"Un jugador que llega de un equipo que no tiene la grandeza del Barcelona y metió diez goles en las dos primeras temporadas, es algo que se tiene que considerar. Lo hice en las dos temporadas que me querían expulsar del club. Luego, con más confianza y más madurez, sabiendo cuál era mi sitio en el club, he ejercido mi trabajo más tranquilo. Cuando te quieren echar, obviamente, no tienes la tranquilidad para trabajar", subrayó.

Las cifras le dan la razón. Desde su llegada al club catalán procedente del Leeds, Raphinha ha pasado de ser un extremo trabajador y con llegada a un delantero completo, capaz de jugar en cualquiera de las posiciones de ataque.

Además, su crecimiento como goleador ha sido exponencial. Suma 94 dianas en 190 partidos, siendo el cuarto jugador brasileño que más goles ha marcado en la historia del club (94) por detrás de Rivaldo (130), Evaristo (105) y Neymar (105).

Raphinha afirmó que no se fija en estas estadísticas y que se centra en "conquistar el máximo de títulos posibles" con el Barcelona, siendo la Liga de Campeones, un entorchado que el Barça no gana desde 2015, su máximo objetivo y el de todo el vestuario.

Y añadió que, si el físico le acompaña, no descarta jugar de azulgrana más allá de 2030. "Haré todo lo posible, si el cuerpo me lo permite", apostilló.

En este arranque de curso, 'Rapha', como lo conocen en el vestuario, respondió con creces a la responsabilidad de ser el delantero centro del Barça. En los 13 partidos oficiales que ha jugado esta temporada, ha marcado 15 goles en LaLiga y 4 en la Liga de Campeones.

Sobre su nuevo rol, reconoció que le han "sorprendido" sus cifras goleadoras, aunque ha avisado de que "puede llegar más lejos".

Raphinha ha conseguido estas cifras pese a perderse dos encuentros, ante el Getafe y el Galatasaray, por unas lesión en el muslo que sufrió en el último parón internacional con la selección brasileña.

También sufrió una dolencia similar con la ‘seleçao’ el pasado mes de marzo, lo que le impidió jugar partidos clave de su equipo como la eliminatoria de cuartos de final de la 'Champions' contra el Atlético de Madrid.

El capitán del Barça ha vuelto a ser citado por el seleccionador Carlo Ancelotti para disputar la próxima semana dos amistoso en Singapur.

Preguntado al respecto, el jugador del Barça comentó que ha conversado con el técnico italiano: "Él, como entrenador, sabe cómo medir los minutos. Hablamos un rato y él sabe que me estoy recuperando de una lesión. Estoy muy bien y sabe que no estoy al 100%, pero los 'culers' no deben estar preocupados. Soy una persona que se cuida mucho".

Raphinha, que no figuró entre los 30 finalistas en la última edición del Balón de Oro, señaló que ganar premios individuales es algo que no le preocupa y precisó que quiere que su compañero, Lamine Yamal, gane dicho galardón. "Me gustaría que Lamine ganara diez Balones de Oro. Los merecería", agregó.

El futbolista afronta con motivación el partido del domingo ante el Atlético de Madrid, segundo clasificado de LaLiga, a dos puntos del Barcelona, un encuentro que finalmente se disputará tras la decisión de la patronal del fútbol español de mantener los partidos de Primera División tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel.

Raphinha, que tras el partido contra el Aston Villa reconoció estar muy afectado por este suceso, se mostró favorable a disputar con normalidad la próxima jornada liguera.

"Fue una fatalidad, creo que una manera de respetar lo sucedido es seguir trabajando y es lo mejor ahora", concluyó.